Wichury dały się we znaki nad morzem. Zerwany dach, połamane drzewa i 12 w skali Beauforta

W nocy z piątku na sobotę wichury dały się we znaki szczególnie mieszkańcom województwa pomorskiego. Do godziny 2 straż odnotowała ponad pół tysiąca zdarzeń związanych z silnym wiatrem, najwięcej w powiecie wejherowskim. W Zachodniopomorskiem w Grabowie (powiat szczeciniecki) poderwany dach budynku gospodarczego zniszczył dach domu jednorodzinnego wraz z poddaszem. Nikt nie został ranny. Obowiązują ostrzeżenia wydane przez synoptyków IMGW.

Pomorskie

Do godz. 2 w nocy Straż Pożarna na Pomorzu odnotowała 551 zdarzeń związanych z silnym wiatrem. - Najwięcej w powiecie wejherowskim - 78, słupskim - 73, kartuskim - 72 i bytowskim również 72 - powiedział PAP mł. aspirant Jakub Sejkowski z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku .

Dodał, że nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Interwencje dotyczyły przede wszystkim zablokowanych dróg, a także drzew powalonych na samochody czy ogrodzenia. Na wysokości Lęborka strażacy usuwali drzewa z linii kolejowej. Zastępy kierowane były też do domów, gdzie nie było prądu, a w których były osoby wymagające np. podłączenia do respiratora - poinformował Sejkowski.

W komunikacie meteorologicznym po północy podano, że w woj. lubuskim, dolnośląskim i wielkopolskim wiatr osiąga w porywach do 70 km/h, miejscami do 85 km/h. W woj. kujawsko-pomorskim osiąga w porywach do 85 km/h. W ciągu najbliższych godzin możliwe są porywy około 90 km/h, później wiatr stopniowo będzie słabł.