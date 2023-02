W Grabowie wiatr uszkodził dachy, fragmenty jednego z nich zakleszczyły psa

W Polsce wiał i wieje silny wiatr, który powala drzewa i łamie gałęzie. Żywioł spowodował, że we wsi Grabowo na Pomorzu Zachodnim uszkodzone zostały dachy - jeden budynku gospodarczego, drugi mieszkalnego.

Cyklon Ulf, zwany też Otto, sprawił, że w nocy z piątku na sobotę wiał bardzo silny wiatr. Żywioł łamał gałęzie, uszkodził też dachy we wsi Grabowo położonej w województwie zachodniopomorskim.

- O godzinie 2.30 zostaliśmy zadysponowani do uszkodzonego dachu budynku gospodarczego. Został uszkodzony cały dach plus naderwany został jeszcze dach budynku mieszkalnego - powiedział w sobotę przed południem Krystian Nyszko, sołtys Grabowa, dowódca OSP w Grabowie. - Zaraz zakończymy działania, będziemy później próbować to wszystko jeszcze naprawić - opowiadał.