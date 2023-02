Tysiące osób nadal bez prądu, opóźnionych kilkaset pociągów, strażak z obrażeniami. Wichury w Polsce

Cyklon Ulf spowodował w Polsce wichury. Ich skutki to przewrócone drzewa i słupy, połamane gałęzie i uszkodzone budynki. Trzy osoby, w tym strażak ochotnik, odniosły obrażenia. W niedzielę rano bez prądu było ponad 13 tysięcy odbiorców - poinformowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB). W Gdańsku ponownie otwarte są cmentarze komunalne oraz Park Oliwski, które zamknięto z uwagi na niebezpiecznie silny wiatr.

Z powodu silnego wiatru strażacy w sobotę otrzymali łącznie ponad 3387 zgłoszeń - poinformował w niedzielę rano rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Karol Kierzkowski. Najczęściej wyjeżdżano do przewróconych drzew, połamanych gałęzi, uszkodzonych budynków i zagrożeń, które wichury spowodowały na drogach. Rzecznik komendanta głównego PSP poinformował, że najwięcej zdarzeń odnotowano w województwach pomorskim - 1395, zachodniopomorskim - 368 i mazowieckiem - 362.

Dziesiątki tysięcy odbiorców bez prądu

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało, że w niedzielę według danych na godzinę 6.30, ze względu na szkody spowodowane silnym wiatrem, bez prądu pozostawało 13 tys. 100 odbiorców. W sobotę wieczorem bez dostępu do energii elektrycznej było około 20 tys. odbiorców.

Zachodniopomorskie. Ranny strażak

- Nie mamy osób które by zginęły w wyniku tych wichur, jest jeden poszkodowany, strażak ochotnik, ale to nie są jakieś wielkie obrażenia, więc myślę, że przy tej skali zjawiska i przy tylu uczestniczących w akcjach to jest bilans naprawdę dobry - stwierdził Zbigniew Bogucki, wojewoda zachodniopomorski. - Mobilizacja ze strony służb była bardzo duża, ale także bardzo odpowiedzialne zachowanie mieszkańców pozwoliło uniknąć tych najbardziej tragicznych sytuacji - dodawał.