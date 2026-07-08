Polska Wiatr zniszczył namioty, drzewo przewróciło się na budynek. Ewakuacja harcerzy Franciszek Wajdzik |

Prognoza pogody na środę Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: PSP Braniewo

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W nocy z wtorku na środę na terenie województwa warmińsko-mazurskiego mocno wiało. Obowiązywały tam ostrzeżenia IMGW. Po godzinie 3 nad ranem kierownik obozu harcerskiego Hufca Związku Harcerstwa Polskiego Bartoszyce, stacjonującego we Fromborskiej Harcerskiej Bazie Obozowej, podjął decyzję o przeniesieniu uczestników z namiotów do murowanego budynku stołówki. Wszystko przez pogarszające się warunki pogodowe.

Dalsza ewakuacja

Informację o przeniesieniu uczestników obozu strażacy otrzymali już po jego zakończeniu. Na miejsce udał się Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie, który zauważył, że wiatr uszkodził namioty, a drzewo przewróciło się na budynek pomocniczy. Po oględzinach podjęto decyzję, że uczestników obozu trzeba ewakuować do jednej z podstawówek we Fromborku. Trafiła do niej grupa 60 dzieci oraz pięcioro opiekunów. Nikomu nic się nie stało. Obecnie na terenie województwa warmińsko-mazurskiego funkcjonuje 40 obozów harcerskich, w których przebywa 2481 uczestników oraz 407 opiekunów.

Zniszczenia na terenie obozu harcerskiego Uszkodzenia w obozie ZHP Bartoszyce Źródło zdjęcia: PSP Braniewo Uszkodzenia w obozie ZHP Bartoszyce Źródło zdjęcia: PSP Braniewo Uszkodzenia w obozie ZHP Bartoszyce Źródło zdjęcia: PSP Braniewo Uszkodzenia w obozie ZHP Bartoszyce Źródło zdjęcia: PSP Braniewo