Skoszone zboże zawirowało. Nagranie

"Pojawiło się nagle i trwało krótko"

Wir pyłowy, diabełek pyłowy. Czym jest to zjawisko?

Jak wyjaśnił synoptyk tvnmeteo.pl Artur Chrzanowski, jest to wir pyłowy, zwany także diabłem lub diabełkiem pyłowym. Powstaje on w warunkach silnego nagrzania podłoża - w wyniku konwekcji wir unosi najdrobniejsze, najłatwiej nagrzewające się cząstki z podłoża do góry. Jest to widowiskowe, choć zazwyczaj krótkotrwałe zjawisko pory ciepłej. Jak dodał synoptyk, nie należy go mylić z trąbą powietrzną czy tornadem, mimo że wygląda jak miniatura tych groźnych zjawisk.