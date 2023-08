Wesołe pląsy młodego jelenia. "Rozpiera go energia"

Młody jeleń skaczący wokół własnej osi i biegający radośnie w lesie został uchwycony przez ukrytą kamerę. Gdy zwierzę dostrzegło urządzenie, czmychnęło w podskokach w głąb lasu. Jak stwierdził autor nagrania, Leśny Kawaler, scena nie była łatwa do uchwycenia, jednak udało się, a nagraniem podzielił się z redakcją Kontaktu 24.

Nagranie zostało uchwycone przez ukrytą kamerę, którą w lesie, w odpowiednim miejscu, ustawił Leśny Kawaler, czyli pan Dawid - miłośnik zwierząt i przyrody. Z uwagi na bezpieczeństwo zwierząt nie zdradza jednak lokalizacji nagrania.

- Film przedstawia młodego jelenia w jego ulubionym miejscu w lesie. Nie jest to zwykły film, lecz bardzo wyjątkowa i trudna do uchwycenia scena. Mianowicie widać na nim jak ów jeleń szaleje i rozpiera go energia. Cały czas podskakuje i kręci wokół własnej osi - opowiadał.

"Wiedziałem, że właśnie tutaj uwielbia szaleć"

Jak wyjaśnił autor nagrania, zwierzę po prostu jest zadowolone. - Dzieje się tak dlatego, że po prostu cieszy się chwilą. Jest najedzony i spędza czas na zabawie. To pokazuje, jak zwierzęta są podobne do nas - ludzi. Potrafią po prostu cieszyć się chwilą. Wystarczy to, że jest ciepło lub mają po prostu dobry dzień - zaznaczył.

Zaznaczył, że wiedział, gdzie umieścić kamerę. - Oczywiście kamerę umieściłem w tym miejscu nieprzypadkowo. Wiedziałem, że ten właśnie jeleń się tutaj pojawi i z obserwacji wiedziałem, że właśnie tutaj uwielbia szaleć. W tym miejscu czuje się bardzo dobrze.

Jak zauważył pan Dawid, na końcówce nagrania jeleń dostrzega urządzenie pozostawione w lesie, po czym czmycha w głąb lasu, jakby zawstydzony swoim zachowaniem.

- Dodatkowym smaczkiem jest końcówka filmu, kiedy to jeleń ewidentnie dostrzega kamerę i pospiesznie oddala się jakby zawstydzony tym, co właśnie zrobił. Filmy z dzikimi zwierzętami w rolach głównych, w skali naszego kraju, to prawdziwe perełki - przyznał.

