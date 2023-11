Biały daniel spacerował tuż przy szpitalu. "Niesamowity widok"

czytaj dalej

Jeziora na Alasce pokryły się taflami lodu, wyglądającymi jak szkło. Do tego zjawiska dochodzi, gdy początek zimy jest niezwykle mroźny, ale i suchy. Zachęciło to mieszkańców pobliskiego Anchorage do włożenia łyżew i jazdy po zmrożonej tafli.