Polska Pogoda na majówkę. Co wyliczają najważniejsze modele Arleta Unton-Pyziołek

Warunki biometeo w sobotę Źródło: tvnmeteo.pl

Do końca kwietnia sytuacja baryczna pozostanie w Europie bez zmian. Blokada wyżowa na Atlantyku uniemożliwi przedostanie się w nasz rejon łagodnych mas powietrza. Ale rysująca się już w modelach pogodowych szansa na zmianę w okolicach weekendu majowego utrzymuje się i dodatkowo nabiera rozpędu. Bowiem wraz z początkiem maja wyż znad północnego Atlantyku nareszcie ma się ruszyć i wędrować w głąb Europy, znacząco zmieniając warunki cyrkulacyjne w Polsce.

Pogoda na majówkę. Co mówią modele

Wyliczenia najważniejszych dla nas modeli meteorologicznych (amerykańskiej agencji NOAA i europejskiego ECMWF) jednogłośnie wskazują na rozwój klina ciepła od Afryki północno-zachodniej i Hiszpanii do Francji, Anglii i Niemiec. Za sprawą przemieszczania się centrum wyżu nad Alpy, potem Bałkany, Karpaty i Ukrainę w pierwszych dniach maja, cyrkulacja powietrza skręci w naszym rejonie na zachodnią i południowo-zachodnią. Tym samym klin ciepła nareszcie dotrze do Polski. Nie zanosi się wprawdzie na silną falę, jednak arktyczne chłody mają zostać definitywnie odsunięte poza wschodnie granice naszego kraju.

Ciepło zaczyna wdzierać się w nasz rejon Europy 1 maja Źródło: ECMWF/tropicaltidbits.com

Pogoda na 1 maja

Wejście ciepła od zachodu ma zostać poprzedzone frontem ciepłym, którego pierwsze oznaki pojawią się w czwartek 30 kwietnia na północnym zachodzie kraju. W piątek 1 maja strefa większego zachmurzenia frontowego z niewielkimi opadami deszczu powędrować ma w głąb kraju, niosąc opady w pasie od Warmii, Mazur i Podlasia, przez centrum, po Śląsk. Temperatura na wschodzie kraju, jeszcze przed ciepłym frontem, nie wzrośnie powyżej 15 st. C, ale na zachodzie i północnym zachodzie ma szanse osiągnąć nawet 17-18 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie z północy.

Pogoda na 2 maja

W sobotę front zalegać ma nad południowo-wschodnimi regionami kraju, niosąc opady głównie na Lubelszczyźnie, Kielecczyźnie, Podkarpaciu i w Małopolsce. Za nim ciepła masa powietrza objąć ma już cały kraj, niosąc wzrost temperatury do 15 st. C na południu, w centrum do 18 st. C, a na zachodzie do blisko 20 st. C. Wiatr skręci już na zachodni i północno-zachodni, chwilami jednak powieje dość silnie, w porywach do co najmniej 50 km/h, co może obniżać odczucie temperatury.

Pogoda na 3 maja

W niedzielę pochmurny front zalegać ma wciąż nad południowymi regionami kraju, a szczególnie nad Sudetami i Karpatami. Stąd może przelotnie padać od Dolnego Śląska, przez Opolszczyznę, Małopolskę, po Podkarpacie, a w górach niewykluczone są nawet burze. Wlewające się od zachodu ciepło ma podnieść temperaturę powyżej 15 st. C w całym kraju, do 17-18 st. C na wschodzie, 19 st. C w centrum i 20 st. C na zachodzie. Lokalnie w regionach przygranicznych niewykluczone są wyższe wartości.

Po majówce ciepłe masy jeszcze mocniej wnikną w głąb Polski, podnosząc temperaturę w całym kraju powyżej 20 st. C, a na zachodzie nawet do 25-26 st. C.