Pogoda na majówkę. Co wyliczają najważniejsze modele
Do końca kwietnia sytuacja baryczna pozostanie w Europie bez zmian. Blokada wyżowa na Atlantyku uniemożliwi przedostanie się w nasz rejon łagodnych mas powietrza. Ale rysująca się już w modelach pogodowych szansa na zmianę w okolicach weekendu majowego utrzymuje się i dodatkowo nabiera rozpędu. Bowiem wraz z początkiem maja wyż znad północnego Atlantyku nareszcie ma się ruszyć i wędrować w głąb Europy, znacząco zmieniając warunki cyrkulacyjne w Polsce.
Pogoda na majówkę. Co mówią modele
Wyliczenia najważniejszych dla nas modeli meteorologicznych (amerykańskiej agencji NOAA i europejskiego ECMWF) jednogłośnie wskazują na rozwój klina ciepła od Afryki północno-zachodniej i Hiszpanii do Francji, Anglii i Niemiec. Za sprawą przemieszczania się centrum wyżu nad Alpy, potem Bałkany, Karpaty i Ukrainę w pierwszych dniach maja, cyrkulacja powietrza skręci w naszym rejonie na zachodnią i południowo-zachodnią. Tym samym klin ciepła nareszcie dotrze do Polski. Nie zanosi się wprawdzie na silną falę, jednak arktyczne chłody mają zostać definitywnie odsunięte poza wschodnie granice naszego kraju.
Pogoda na 1 maja
Wejście ciepła od zachodu ma zostać poprzedzone frontem ciepłym, którego pierwsze oznaki pojawią się w czwartek 30 kwietnia na północnym zachodzie kraju. W piątek 1 maja strefa większego zachmurzenia frontowego z niewielkimi opadami deszczu powędrować ma w głąb kraju, niosąc opady w pasie od Warmii, Mazur i Podlasia, przez centrum, po Śląsk. Temperatura na wschodzie kraju, jeszcze przed ciepłym frontem, nie wzrośnie powyżej 15 st. C, ale na zachodzie i północnym zachodzie ma szanse osiągnąć nawet 17-18 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie z północy.
Pogoda na 2 maja
W sobotę front zalegać ma nad południowo-wschodnimi regionami kraju, niosąc opady głównie na Lubelszczyźnie, Kielecczyźnie, Podkarpaciu i w Małopolsce. Za nim ciepła masa powietrza objąć ma już cały kraj, niosąc wzrost temperatury do 15 st. C na południu, w centrum do 18 st. C, a na zachodzie do blisko 20 st. C. Wiatr skręci już na zachodni i północno-zachodni, chwilami jednak powieje dość silnie, w porywach do co najmniej 50 km/h, co może obniżać odczucie temperatury.
Pogoda na 3 maja
W niedzielę pochmurny front zalegać ma wciąż nad południowymi regionami kraju, a szczególnie nad Sudetami i Karpatami. Stąd może przelotnie padać od Dolnego Śląska, przez Opolszczyznę, Małopolskę, po Podkarpacie, a w górach niewykluczone są nawet burze. Wlewające się od zachodu ciepło ma podnieść temperaturę powyżej 15 st. C w całym kraju, do 17-18 st. C na wschodzie, 19 st. C w centrum i 20 st. C na zachodzie. Lokalnie w regionach przygranicznych niewykluczone są wyższe wartości.
Po majówce ciepłe masy jeszcze mocniej wnikną w głąb Polski, podnosząc temperaturę w całym kraju powyżej 20 st. C, a na zachodzie nawet do 25-26 st. C.
Źródło: tvnmeteo.pl
