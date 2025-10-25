Waży ponad kilogram, może być największe w Polsce

W miejscowości Głazów wyhodowano prawdopodobnie największe jabłko w Polsce Źródło: TVN24

W miejscowości Głazów na Sandomierszczyźnie (województwo świętokrzyskie) wyhodowano prawdopodobnie największe i najcięższe jabłko w Polsce. Owoc, odmiany Mutsu, waży kilogram i 327 gramów.

- Przyłożyłem po prostu wszelkie starania, żeby wyprodukować największe i najcięższe jabłko, żebym miał satysfakcję z tego, że coś osiągnąłem w życiu. To był mój cel. Wyhodować tak potężne jabłko - powiedział pan Mieczysław, sadownik. Zgłosił on ważące ponad kilogram jabłko do Księgi Rekordów Guinnessa.

Jabłko Źródło: TVN24

Wielkie jabłko

Córka pana Mieczysława jest z niego dumna. - Ogromnie byłam zaskoczona, bo w życiu się nie spodziewałam, że na jednorocznym sadzie, na nowym nasadzeniu jest to możliwe do wykonania. Miałam też ogrom satysfakcji, bo to ja tatę namówiłam, żeby właśnie taką odmianę wybrać - powiedziała. Jak udało się wyhodować tak wielkie jabłko? Jak mówił sadownik, na to miało wpływ wiele czynników jednocześnie. - Odżywki, podlewanie, nawadnianie, aby to osiągnąć. Do końca było (jabłko - przyp. red.) pilnowane, dokarmiane - dodał.

Prawdopodobnie największe jabłko wyrosło w tym roku w naszej gminie i waży ponad kilogram! Gratulujemy Panu Mieczysławowi 👏👏🍏 Posted by Gmina Obrazów on Tuesday, October 21, 2025 Rozwiń