Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Waży ponad kilogram, może być największe w Polsce

Jabłko
W miejscowości Głazów wyhodowano prawdopodobnie największe jabłko w Polsce
Źródło: TVN24
W miejscowości Głazów (województwo świętokrzyskie) urosło prawdopodobnie największe jabłko w Polsce. Wyhodował je sadownik pan Mieczysław i zgłosił do Księgi Rekordów Guinnessa.

W miejscowości Głazów na Sandomierszczyźnie (województwo świętokrzyskie) wyhodowano prawdopodobnie największe i najcięższe jabłko w Polsce. Owoc, odmiany Mutsu, waży kilogram i 327 gramów.

- Przyłożyłem po prostu wszelkie starania, żeby wyprodukować największe i najcięższe jabłko, żebym miał satysfakcję z tego, że coś osiągnąłem w życiu. To był mój cel. Wyhodować tak potężne jabłko - powiedział pan Mieczysław, sadownik. Zgłosił on ważące ponad kilogram jabłko do Księgi Rekordów Guinnessa.

Jabłko
Jabłko
Źródło: TVN24

Wielkie jabłko

Córka pana Mieczysława jest z niego dumna. - Ogromnie byłam zaskoczona, bo w życiu się nie spodziewałam, że na jednorocznym sadzie, na nowym nasadzeniu jest to możliwe do wykonania. Miałam też ogrom satysfakcji, bo to ja tatę namówiłam, żeby właśnie taką odmianę wybrać - powiedziała. Jak udało się wyhodować tak wielkie jabłko? Jak mówił sadownik, na to miało wpływ wiele czynników jednocześnie. - Odżywki, podlewanie, nawadnianie, aby to osiągnąć. Do końca było (jabłko - przyp. red.) pilnowane, dokarmiane - dodał.

Autorka/Autor: anw

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
Czytaj także:
Ulewne deszcze w Meksyku
Kilkaset miejscowości nadal odciętych od świata
Świat
glowne - Pachnie jak kwiaty, zabija komary
Ten grzyb pachnie jak kwiaty i zabija komary
Nauka
Uwaga na silny wiatr
Wichury w Polsce. W tych regionach może mocno wiać
Prognoza
Jesień, deszcz, chłodno, park, ludzie
Deszcz, wiatr i chłód. Dziś przydadzą się parasole
Prognoza
Deszcz, ulewa, noc
Nocą miejscami może mocno padać
Prognoza
Ostrzeżenie przed niedźwiedziami
Niedźwiedzie znów zaatakowały. Nie żyje jedna osoba
Świat
Wiatr, deszcz, jesień, chłodno
Pogoda na weekend. Czasami będzie tylko osiem stopni
Prognoza
Gory
"Otwieram okno, a tutaj śnieg. To było naprawdę wow"
Pogoda
Kość słoniowa, kieł słonia
Setki tysięcy lat temu na terenie Włoch jedzono mięso słoni
Ciekawostki
Mapa
Jeden z modeli wykazuje oznaki szaleństwa
Prognoza
Opady w Polsce
Radar opadów. Tak ulewy idą przez Polskę
Prognoza
Delhi pogrążone w smogu
Zasiewają chmury, by walczyć ze smogiem
Świat
Burza Melissa
"Jest praktycznie nieruchoma". Sieje postrach na Atlantyku
Świat
Możliwe podtopienia
Alert RCB. "Możliwe podtopienia"
Polska
Deszcz, ulewa, intensywne opady deszczu, pogoda, burza
Intensywne opady deszczu. W mocy pomarańczowe alarmy
Prognoza
Pojawi się deszcz
Kto powinien przygotować się na obfite opady
Prognoza
Burza Benjamin nawiedziła Holandię
"Jeśli nie musicie podróżować, zostańcie w domu"
Świat
Burza, noc, pioruny, Polska
Nocą może zagrzmieć, za dnia - obficie padać
Prognoza
Uszkodzone samochody w gminie Picanya, prowincja Walencja
Ciało 56-latka znalezione rok po powodzi
Świat
Piorun uderzył dwóch mężczyzn na najwyższym szczycie Arizony
Piorun trafił dwóch mężczyzn na szczycie góry
Świat
Ośnieżona góra Fuji
Symbol Japonii nareszcie pod śniegiem
Świat
Osuwisko w Tunceli, Turcja
Masa skał sunęła wprost na taksówkę
Świat
Opady, deszcz, wiatr
Wielki wir niżowy przyniesie chłód, deszcz i śnieg
Prognoza
Łania w bistro
Nietypowy gość w restauracji. Nagranie
Ciekawostki
Wir niżowy "rozbujał" Północny Atlantyk
Jesienny sztorm na Atlantyku. Wielkie fale, możliwe zalania
Prognoza
Awaria radaru i niecodzienny widok na mapie
Niecodzienny widok na mapie pogodowej. "Wygląda, jakby spadła tam bomba"
Świat
ciezarowka
Odwołane loty, brak prądu. Taki alert zdarza się tu rzadko
Świat
Chłodno, jesień
Przed nami spory spadek temperatury
Prognoza
Komar tygrysi
Komary tygrysie w kolejnym regionie kraju. Władze ostrzegają
Świat
Gigantyczna fala rozchodząca się po Drodze Mlecznej
Przez Drogę Mleczną przechodzi ogromna fala. Naukowcy nie wiedzą dlaczego
Nauka
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica