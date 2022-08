Silne burze z gradobiciem i intensywnymi opadami deszczu. Niebezpiecznie w Tatrach

- Po gorącym piątku i lokalnych burzach w Tatrach Zachodnich, w sobotę w ciągu dnia chmury będą się szybko wypiętrzać, a w godzinach wczesnopopołudniowych możemy spodziewać się silnych wyładowań połączonych z gradobiciem i intensywnymi opadami deszczu - powiedział przewodnik i edukator Tatrzańskiego Parku Narodowego Tomasz Zając. Zaleca on ostrożne planowanie górskich wędrówek. - Pamiętajmy, że przy tak wysokiej temperaturze wyładowania atmosferyczne mogą być bardzo silne. Opady mogą potrwać do godzin wieczornych - dodał. Po sobotnich burzach szlaki będą bardzo śliskie, a temperatura na szczytach spadnie do około 13 stopni Celsjusza.