Maj w pełni, ale wysoko w Tatrach zima trzyma mocno. W górach potrzebne jest lawinowe ABC

- Kardynalnym błędem, który turyści popełniali w środę, było wychodzenie w raczkach, (konstrukcji - przyp. red.) z takimi niewielkimi zębami. W śniegu przepadającym, mokrym, po południu czy wieczorem, niewiele nam one pomogą. To muszą być raki, czekan, musi być lawinowe ABC, bo TOPR cały czas ogłasza stopień zagrożenia lawinowego, więc wychodząc w góry sprawdzajmy wszystko to, co się dzieje w Tatrach - mówił w czwartek na antenie TVN24 reporter Maciej Stasiński. - Czytajmy komunikaty Tatrzańskiego Parku Narodowego, bo w nich jest wyraźnie napisane, że wysoko w górach panują jeszcze warunki zimowe. To dla wielu może być zaskakujące, mylące, bo przecież tutaj na dole, w Zakopanem, na Podhalu, mamy temperaturę w okolicach 15-16 stopni, a czasami nawet 20 stopni Celsjusza, ale tam wysoko, szczególnie po nocnych przymrozkach, może być naprawdę ślisko i niebezpiecznie - dodał reporter TVN24.