W górach pełno śniegu. Zagrożenie lawinowe, Bieszczadzki Park Narodowy ostrzega

Zagrożenie lawinowe na Babiej Górze

Ratownicy Grupy Beskidzkiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego ogłosili w czwartek pierwszy stopień zagrożenia lawinowego na Babiej Górze w Beskidach. Opady śniegu i silny wiatr spowodowały, że powstały tam zaspy. W rejonie Babiej Góry pokrywa śnieżna jest nierównomierna. "Średnio leży go ok. 30 cm, ale punktowo w miejscach nawianych może to być do 70 cm. Przy schronisku na Markowych Szczawinach jest go 27 cm" - podali ratownicy Grupy Beskidzkiej GOPR.