W Tatrach zamknięto popularne szlaki. Jest ekstremalnie niebezpiecznie

Z powodu wysokiego, czwartego stopnia zagrożenia lawinowego popularne szlaki turystyczne do Morskiego Oka oraz do Doliny Pięciu Stawów Polskich przez Dolinę Roztoki zostały zamknięte. - Do odwołania zamknięte są również parkingi przed tymi szlakami - poinformował Tatrzański Park Narodowy.