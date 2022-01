Fatalne warunki w górach. Dwumetrowe zaspy, zakłócenia w ruchu gondoli, zagrożenie lawinowe

- Pogoda się załamała i turyści się pogubili. Największą akcję prowadziliśmy na Baraniej Górze. 16-osobowa grupa młodych turystów utknęła pod szczytem. Zostali bezpiecznie przeprowadzeni do schroniska. Podobnie było na Babiej Górze. Grupa wyszła od Krowiarek na szczyt, ale po drodze zabłądzili i zeszli na słowacką stronę. Trzeba było ich naprowadzić na właściwy szlak i sprowadzić - podał ratownik. Goprowcy przypomnieli, że pogoda w górach potrafi zmienić się jak w kalejdoskopie. Widoczność może zostać ograniczona do zaledwie kilku metrów. - W górach są zaspy, które mają około dwóch metrów. Są miejsca, gdzie skuterami nie da się przejechać. W sobotę jeden z turystów w trudnych warunkach zboczył nieco ze szlaku i wpadł w tak głęboki śnieg, że gdyby nie nasza pomoc, to by tego nie przeżył. Nie był w stanie samodzielnie wyjść z zaspy - wskazał goprowiec. GOPR w razie wypadku można wezwać pod bezpłatnym numerem telefonu alarmowego: 985 lub 601 100 300.