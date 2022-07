Piątkowe burze w Warszawie i na Mazowszu. Oberwanie chmury, uderzenia błyskawic

Burze dotarły nad Warszawę w późnych godzinach wieczornych w piątek. Chociaż w stolicy nie doszło do poważnych strat, a w całym regionie Straż Pożarna nie musiała wyjeżdżać do wielu interwencji, to mieszkańcy Mazowsza mogli obserwować na niebie efektowne wyładowania atmosferyczne.