Tajemnicze czarne "coś" włóczyło się z watahą wilków na Warmii. Wiadomo, co to za zwierzę

Osobnik czarnego koloru, którego zaobserwowali leśnicy ponad miesiąc temu razem z watahą wilków na Warmii, to hybryda wilka z psem - stwierdzili specjaliści. Hybrydy nie są pożądane w środowisku, dlatego zlecono odłowienie zwierzęcia.

Jak przekazała rzeczniczka prasowa Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie Justyna Januszewicz, "osoby, które poprosiliśmy o konsultacje, stwierdziły, że ten odmienny osobnik to hybryda wilka i psa" i "dlatego zalecono odłowienie jej z watahy wilków". Dodała, że w ocenie ekspertów hybryda była w złej kondycji, między innymi kulała.

"Nikt więcej tej watahy nie widział, nie obserwowano też hybrydy"

Hybrydy nie są pożądane w środowisku, dlatego RDOŚ zalecił leśnikom, by odłowili zwierzę. W okolicy, w której obserwowano tę watahę, leśnicy uruchomili fotopułapki, by zlokalizować stado, ale na razie bezskutecznie. - Nikt więcej tej watahy nie widział, nie obserwowano też hybrydy - przyznał rzecznik prasowy Lasów Państwowych w Olsztynie Adam Pietrzak. Jak stwierdziła Januszewicz, nie można wykluczyć, że z powodu złej kondycji fizycznej hybryda padła lub stanie się to w najbliższym czasie. - W ocenie ekspertów stan tego zwierzęcia naprawdę nie był najlepszy - przyznała.