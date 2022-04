Mazurski czapliniec. Zobacz transmisję z życia czapli siwej i białej

czytaj dalej

3800 lat temu w Chile doszło do ogromnego tsunami - pokazują najnowsze analizy. Zjawisko było spowodowane bardzo silnym trzęsieniem ziemi na Oceanie Spokojnym i wywołało fale o wysokości do 20 metrów. Ślady po zjawisku do dzisiaj są widoczne między innymi na pustyni Atakama.