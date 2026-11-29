Polska W Zakopanem -15,7 stopni, w górach poniżej -20. Koniec listopada przyniósł srogi mróz Oprac. Agnieszka Stradecka |

Mróz rozlał się po Europie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Noc z soboty na niedzielę była mroźna w całej Polsce. Według danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej najniższą wartość zanotowano na stacji synoptycznej w Zakopanem - tam temperatura spadła do -15,7 stopnia Celsjusza. Zimno było także na innych stacjach południowej Polski: w Jeleniej Górze termometry pokazały -13,7 st. C, zaś w Kłodzku wskazały -13,1 st. C. Najwyższą wartość minimalną odnotowano na Helu, gdzie było -2,7 st. C.

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Synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek wyjaśnił, że w górach i na obszarach podgórskich było zdecydowanie chłodniej. W Paprotkach w powiecie kamiennogórskim termometry pokazały -17,7 st. C, a w Poroninie nieopodal Zakopanego było -17,2 st. C. W zastoiskach chłodu i mrozowiskach temperatura minimalna spadła poniżej -20 st. C, a w słynnym Litworowym Kotle w Tatrach wyniosła -24 st. C.

Temperatura minimalna w nocy z 28 na 29 listopada Źródło zdjęcia: CMM IMGW

Mroźna aura w Polsce i nie tylko

W programie "Wstajesz i wiesz" prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski przekazał, że jak na koniec listopada temperatura w Polsce jest niska. Chociaż wciąż mamy jesień, nawet meteorologiczną, wartości zmierzone na mrozowiskach przywodzą na myśl raczej zimę.

- Już wiadomo, że tegoroczny listopad okaże się chłodniejszy od przeciętnego. W niektórych miejscach ta anomalia ujemna, czyli to odchylenie, będzie wynosić 2-3 stopnie, czyli bardzo dużo - przekazał. Jak dodał, pozostałe dni miesiąca, niedziela i poniedziałek, nie powinny znacząco zmienić średniej.

Na mrozowiskach temperatura spadła poniżej -20 stopni Źródło zdjęcia: TVN24

Zimno wdarło się nie tylko do Polski. Na mapie Europy pokazującej temperaturę minimalną ubiegłej nocy wartości "na minusie" pojawiły się na rozległym obszarze od południa Francji, przez znaczną część Europy Środkowej, aż po Grecję i Bałkany.

- Powiedziałbym tak na oko, że temperatura ujemna nocą, minimalna, to jest około siedemdziesięciu pięciu procent powierzchni Europy. To jest naprawdę bardzo duży mróz, który wtargnął do centrum i powędrował dalej - dodał, wskazując na mapę.

Mróz rozlał się po Europie Źródło zdjęcia: TVN24

Krótkotrwałe ocieplenie

Za tak silne wtargnięcie mrozu nad Europę odpowiada silny układ wyżowy zlokalizowany obecnie nad Białorusią. Zaciąga on nad kontynent zimne powietrze z rosyjskiej Arktyki, które pchane są dalej na zachód. Za jego sprawą w krajach Beneluksu na termometrach pojawiają się wartości, jakich dawno tam nie notowano pod koniec listopada.

Na pogodę w Europie ma wpływ jeszcze jeden układ baryczny - niż znajdujący się w pobliżu Islandii. Niesie on odrobinę cieplejsze powietrze do Europy Zachodniej, głównie nad Półwysep Iberyjski, zachodnie krańce Francji i Wielką Brytanię. W naszych rejonach wciąż blokuje go wyż, ale w kolejnych dniach sytuacja ma lekko się zmienić.

- W czwartek, w związku z tym ciepłem, które jest tutaj na zachodzie i południowym zachodzie Europy, i u nas jest przewidywany wzrost temperatury - wyjaśnił prezenter. - Natomiast nie oczekiwałbym jakiegoś przełamania zimnej pogody. To będzie może dwudniowe ocieplenie z temperaturą do 4-5 stopni, a później przyjdzie kolejny wyż. Znowu będzie osiadanie zimnego, mroźnego powietrza i znowu temperatura ujemna - podsumował.

Sytuacja baryczna nad Europą Źródło zdjęcia: TVN24