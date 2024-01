Czy zagrożenie lawinowe w Tatrach zmaleje? Przewodnik o prognozach

We wtorek Tatrzański Park Narodowy przekazał, że chociaż pogoda zachęca do górskich wędrówek, w wyższych partiach gór wciąż panują trudne warunki turystyczne. W Tatrach ogłoszony został trzeci stopień zagrożenia lawinowego, a wiele szlaków pozostaje nieprzetartych. "Poruszanie się w takich warunkach wymaga doświadczenia, umiejętności oceny lokalnego zagrożenia lawinowego i dostosowania trasy do aktualnie panujących warunków, jak również posiadania sprzętu zimowego wraz z umiejętnością posługiwania się nim" - przypomniał TPN.