Rozpoczęło się wielkie liczenie "symbolu Tatr"

Kozica tatrzańska (Rupicapra rupicapra tatrica) to jeden z najbardziej rozpoznawalnych gatunków, które możemy spotkać w regionach górskich i symbol Tatr. Te towarzyskie, zwinne zwierzęta wielkością przypominają domowe kozy, ale są specjalistami we wspinaniu się na skały - ułatwia im to specjalna budowa racic. Osobniki łączą się w kierdele, czyli stada liczące od pięciu do nawet 40 kozic. We wtorek o świcie w Tatrzańskim Parku Narodowym rozpoczęła się akcja jesiennego liczenia tych zwierząt.