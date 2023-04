W Tatrach topnieje śnieg. Plany sprzątania po potężnych lawinach

Tatry. Ze Żlebu Żandarmerii zeszła lawina

Czoło lawiny miało wysokość 8-10 metrów, szerokość do 150 metrów, a grubość ok. 4,5 metra. - To była jedna z większych lawin o grubości 4,5 metra. Łącznie zeszło tutaj osiem lawin. W tej okolicy lawina wyłamała 3,6 hektara lasu. Pługi walczyły dwa dni, aby ten odcinek od Żlebu Żandarmerii do schroniska w Morskim Oku udrożnić - powiedział Grzegorz Bryniarski, leśniczy obwodu ochronnego Morskie Oko. . Dodał, że "była to jedna z największych lawin w ciągu ostatnich 30 lat". - Jeżeli śnieg stopnieje, to zaczniemy sprzątać po lawinie i wyczyścimy rów oraz pobocza z przeciętych drzew. Ten obszar jest obszarem ochrony ścisłej, lawina jest naturalnym procesem w górach i nic poza drogami oraz szlakami turystycznymi nie będzie ruszone. Tak jak przyroda ułożyła sobie te klocki, tak one będą tutaj leżały - wyjaśnił.