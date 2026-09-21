Polska "W kalendarzu jeszcze daleko do zimy", ale tu pada już śnieg Oprac. Krzysztof Posytek |

Kasprowy Wierch zaczął się zabielać Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Jak poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), pierwszy śnieg w Tatrach pojawił się w poniedziałek przed południem. Według synoptyków sypać ma także w kolejnych godzinach, a pokrywa śnieżna może miejscami przyrosnąć w poniedziałek nawet o 10 centymetrów.

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Śnieg w Tatrach pod koniec kalendarzowego lata

Na zabielającym się Kasprowym Wierchu był reporter TVN24 Maciej Stasiński. - Co prawda śnieg we wrześniu to nie jest jakaś wyjątkowa sytuacja, jeśli chodzi o Tatry, ale w kalendarzu jeszcze daleko do zimy - zaczął swoją relację.

Jak zauważył, o ile na wciąż rozgrzanych skałach śnieg szybko się topi, o tyle odkłada się na ławkach. Reporter dodał, że zgodnie z prognozami białego puchu będzie przybywać.

- Prognozy są takie, że ma padać aż do środy, dosyć intensywnie. Jeżeli temperatura w górach utrzyma się w okolicach zera stopni Celsjusza, bo taką mamy teraz na Kasprowym Wierchu, to możemy się spodziewać, że tego śniegu będzie coraz więcej i on już nie będzie topniał - opowiadał Stasiński.

Reporter powołał się na prognozy synoptyków, według których we wtorek na Kasprowym Wierchu może pojawić się od pięciu do nawet 15 cm świeżego śniegu. Dodał, że w Tatrach utrzymuje się gęsta mgła, przez co warunki do wędrówek są trudne.

Śnieg na Kasprowym Wierchu. Relacjonuje Maciej Stasiński Źródło: TVN24

"Trzeba się przygotować"

Lekko zimowa aura zrobiła wrażenie na turystach, którzy zdecydowali się na wjazd lub wspinaczkę na szczyt. W rozmowie z reporterem TVN24 opowiadali, że nie spodziewali się aż tak śnieżnych warunków na szczycie.

- Trzeba się przygotować. Przede wszystkim (założyć odpowiednie - przyp. red.) obuwie, bo jest ślisko - opowiadał jeden z nich. Inna turystka mówiła, że chociaż niepokoiły ją odgłosy nadchodzącej burzy, warto było wejść na Kasprowy.

- Już chyba w nocy tutaj troszkę padało, bo po drodze były takie gdzieś tam zalążki śniegu - dodała.