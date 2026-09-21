"W kalendarzu jeszcze daleko do zimy", ale tu pada już śnieg
Jak poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), pierwszy śnieg w Tatrach pojawił się w poniedziałek przed południem. Według synoptyków sypać ma także w kolejnych godzinach, a pokrywa śnieżna może miejscami przyrosnąć w poniedziałek nawet o 10 centymetrów.
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Śnieg w Tatrach pod koniec kalendarzowego lata
Na zabielającym się Kasprowym Wierchu był reporter TVN24 Maciej Stasiński. - Co prawda śnieg we wrześniu to nie jest jakaś wyjątkowa sytuacja, jeśli chodzi o Tatry, ale w kalendarzu jeszcze daleko do zimy - zaczął swoją relację.
Jak zauważył, o ile na wciąż rozgrzanych skałach śnieg szybko się topi, o tyle odkłada się na ławkach. Reporter dodał, że zgodnie z prognozami białego puchu będzie przybywać.
- Prognozy są takie, że ma padać aż do środy, dosyć intensywnie. Jeżeli temperatura w górach utrzyma się w okolicach zera stopni Celsjusza, bo taką mamy teraz na Kasprowym Wierchu, to możemy się spodziewać, że tego śniegu będzie coraz więcej i on już nie będzie topniał - opowiadał Stasiński.
Reporter powołał się na prognozy synoptyków, według których we wtorek na Kasprowym Wierchu może pojawić się od pięciu do nawet 15 cm świeżego śniegu. Dodał, że w Tatrach utrzymuje się gęsta mgła, przez co warunki do wędrówek są trudne.
"Trzeba się przygotować"
Lekko zimowa aura zrobiła wrażenie na turystach, którzy zdecydowali się na wjazd lub wspinaczkę na szczyt. W rozmowie z reporterem TVN24 opowiadali, że nie spodziewali się aż tak śnieżnych warunków na szczycie.
- Trzeba się przygotować. Przede wszystkim (założyć odpowiednie - przyp. red.) obuwie, bo jest ślisko - opowiadał jeden z nich. Inna turystka mówiła, że chociaż niepokoiły ją odgłosy nadchodzącej burzy, warto było wejść na Kasprowy.
- Już chyba w nocy tutaj troszkę padało, bo po drodze były takie gdzieś tam zalążki śniegu - dodała.