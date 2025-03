"W atmosferę nad Polską wtargnęła kosmiczna skała". Bolid na nagraniu

czytaj dalej

Naukowiec z Irlandii Północnej odkrył superzmysł, dzięki któremu foki są wspaniałymi nurkami. Zwierzęta te wiedzą, jaki mają poziom tlenu we krwi. - To jedno ze zwierząt najlepiej przystosowanych do życia - powiedział doktor Chris McKnight, pracujący na szkockim University of St. Andrews