Uwaga na osy. Ratownicy apelują do urlopowiczów

Ratownicy Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego po kilka razy dziennie są wzywani do osób użądlonych przez osy. MOPR apeluje do żeglarzy i wypoczywających nad wodą, by uważali na te owady, i radzi, jakimi sposobami można się przed nimi chronić.

Jak przekazała we wtorek dyżurna Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, od kilku dni karetki wodne po kilka razy dziennie wypływają do osób, które skarżą się na dolegliwości związane z użądleniem przez osy. Zwykle są to opuchlizny i bolesność w miejscu, w którym owad wbił żądło.

Sporadycznie zdarzają się reakcje alergiczne osób użądlonych. Wówczas taka osoba zostaje natychmiast przetransportowana do szpitala.

Rady, jak chronić się przed osami

Ratownicy MOPR apelują, by żeglarze i wypoczywający nad wodą uważali na owady.

Obserwujmy, czy os nie ma ich na owocach, które zamierzamy zjeść.

Zwracajmy uwagę, czy owad nie znalazł się w szklance albo butelce, z której pijemy.

Jedzenie zabierane na plażę, spacer lub łódkę trzymajmy w szczelnie zamkniętym pojemniku.

Szczególną ostrożność zachowujmy przy koszach na śmieci, stoiskach ze słodyczami, a także w pobliżu drzew owocowych , z których spadają teraz owoce.

Warto zabrać na plażę lub łódź środki medyczne, które pomogą w razie użądlenia: gazik nasączony środkiem odkażającym do przemycia miejsca użądlenia, żel łagodzący obrzęk i uczucie swędzenia.

Alergia na jad owadów

Z szacunków ekspertów wynika, że w Polsce nawet pięć procent populacji ogólnej może mieć istotną reakcję na użądlenie przez owady błonkoskrzydłe, w tym osy, pszczoły, trzmiele, szerszenie.

- Badania przeprowadzone we Wrocławiu wykazały, że było to nawet od 8 do kilkunastu procent osób - informował w ubiegłym roku profesor Marek Niedoszytko, kierownik Kliniki Alergologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalista w dziedzinie alergologii i pulmonologii. Wielu chorych wymagających odczulania na jad owadów nie ma zdiagnozowanej wcześniej żadnej choroby alergicznej, a reakcja anafilaktyczna wystąpiła u nich dopiero po użądleniu przez owada. Jak tłumaczył specjalista, początkowo reakcja na jad owadów objawia się najczęściej dużym obrzękiem i zaczerwienieniem skóry w miejscu użądlenia. Jednak może też dojść do reakcji ogólnoustrojowej, kiedy zmiany skórne szybko się rozprzestrzeniają, i całe ciało zaczyna swędzieć, występują też objawy ze strony innych układów, w tym oddechowego - pojawia się obrzęk krtani, świsty, kaszel, duszność; pokarmowego - bóle brzucha, nudności, wymioty; krążenia - spadek ciśnienia, utrata przytomności.

- Najpoważniejszą reakcją nadwrażliwości na jad owadów błonkoskrzydłych jest wstrząs anafilaktyczny, który objawia się dużym spadkiem ciśnienia tętniczego, zawrotami głowy, problemami z równowagą i może prowadzić do utraty przytomności, a nawet zgonu - ostrzegł profesor Niedoszytko.

Maria Samczuk/PAP

Upalnie na Mazurach

Wtorek 15 sierpnia na Mazurach - jak niemal w całej Polsce - jest gorący i słoneczny. W wielu miejscach temperatura rano przekraczała już 25 stopni Celsjusza, a w południe - 30 stopni. Temperatura wody w Niegocinie rano wynosiła 23 stopnie. Długi weekend na mazurskich jeziorach spędza bardzo wielu żeglarzy. Od kilku dni na kanałach łączących jeziora czasami tworzą się korki.

Autor:ps//rzw

Źródło: PAP, IMGW, tvnmeteo.pl