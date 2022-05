Ponad 20 osób utonęło od początku kwietnia

"Jeżeli spędzasz majówkę nad rzeką, jeziorem czy morzem, stosuj się do podstawowych zasad bezpieczeństwa. Daj sobie szansę na powrót do domu" - napisało RCB na Twitterze.

Zasady bezpieczeństwa nad wodą

"Nie wbiegaj rozgrzany do wody, nie wypływaj na materacu daleko do brzegu, nie wchodź do wody po posiłku, pływaj tylko w wyznaczonych miejscach" - podkreśliło RCB. "Nigdy nie wchodź do wody po wypiciu alkoholu, stosuj się do poleceń ratownika" - dodano.