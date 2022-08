Uszkodzone dachy, ulice jak rwące potoki. Skutki gwałtownej pogody

Uszkodzone dachy, zalane drogi na Śląsku

Od godziny 10 w poniedziałek do godziny 6 we wtorek strażacy w województwie śląskim odnotowali 230 zgłoszeń związanych z intensywnymi opadami deszczu. Od piątku interwencji w związku z burzami było już około 900. - W powiecie raciborskim było 35 zdarzeń, gliwickim 26, bielskim 16 i rybnickim 14 zdarzeń - przekazała we wtorek rano rzeczniczka śląskiej straży pożarnej młodsza brygadier Aneta Gołębiowska. Działania strażaków dotyczą głównie pompowania wody z zalanych budynków, posesji i dróg. W poniedziałek byli też często wzywani do usuwania wiatrołomów. Uszkodzonych zostało ponadto sześć dachów na budynkach: czterech mieszkalnych i dwóch gospodarczych. Najnowsze ostrzeżenia Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej dla województwa śląskiego dotyczą burz z gradem. Sprawdź, gdzie jeszcze wydano alarmy.