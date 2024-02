Wokół słońca powstał świetlisty pierścień

Halo to zjawisko optyczne, które polega na załamaniu światła na kryształkach lodu i odbiciu go wewnątrz kryształków lodu, które znajdują się w chmurach pierzastych piętra wysokiego - cirrostratusach. Dochodzi do niego również we mgle lodowej, która powstaje w bardzo niskiej temperaturze. Najczęściej światło załamuje się pod kątem 22 stopni, tworząc świetlisty okrąg wokół słońca. Może być biały, jak i mieć wszystkie barwy tęczy.