Polska Wysokie stężenie ozonu. Miasto ostrzega Oprac. Damian Dziugieł |

Pogoda na piątek Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Georgios_Kostomitsopoulos/Shutterstock

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Jak przekazało w mediach biuro prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska wydał ostrzeżenie dotyczące jakości powietrza, a dokładniej wysokiego poziomu ozonu nawet do 180 mikrometrów na metr sześcienny. Dotyczy ono obszaru Wrocławia, powiatu trzebnickiego oraz Jeleniej Góry i obowiązuje do godziny 19 w piątek.

Jak twierdzą eksperci, wysokie stężenie ozonu może powodować m.in. podrażnienie dróg oddechowych i oczu, kaszel, duszności, ból głowy oraz pogorszenie samopoczucia. Tego typu dolegliwości mogą nasilać się szczególnie podczas aktywności fizycznej na świeżym powietrzu.

Wysokie stężenie ozonu w powietrzu. Kto jest najbardziej narażony

Eksperci zalecają unikania intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz oraz ograniczania czasu przebywania na otwartej przestrzeni. Szczególną ostrożność powinny zachować: dzieci, seniorzy, kobiety w ciąży, a także osoby z chorobami układu oddechowego i krążenia oraz osoby wrażliwe na upały.

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"Jeśli należysz do jednej z tych grup, ogranicz przebywanie na zewnątrz do niezbędnego minimum i stosuj się do zaleceń lekarza" - czytamy w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych.