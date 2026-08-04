Ścieżka upału na mapach. "Prawdziwy ewenement"

Fala upałów w Polsce Źródło wideo: Ventusky Źródło zdj. gł.: ventusky.com

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Początek sierpnia przyniósł do Polski kolejną w tym roku falę upałów. Według amerykańskiego modelu GFS w środę i czwartek w części kraju słupki rtęci mogą pokazać nawet 40-41 stopni Celsjusza. Z kolei europejski model ECMWF prognozuje temperaturę maksymalną w okolicach 38 stopni Celsjusza. Upalna aura ma nam towarzyszyć co najmniej do piątku. Przed niebezpiecznymi warunkami ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, który wydał żółte, pomarańczowe i czerwone (najwyższe) alarmy.

Jak przetrwać upały Źródło zdjęcia: RCB

Upał w Polsce. Ewenement nad naszym krajem

Napływ gorąca odczuwalny jest już dziś, czyli we wtorek 4 sierpnia. Około godziny 15.30 termometry w Zgorzelcu i Rzeszowie pokazały odpowiednio 37 stopni Celsjusza. Nawet na Kasprowym Wierchu, na wysokości 1987 metrów nad poziomem morza, wartości wzrosły do 21,3 st. C.

- Wyliczenia modelu numerycznego GFS konsekwentnie utrzymują niezwykle wysokie wartości temperatury na poziomie 850 hektopaskali, czyli na wysokości 1,5 kilometra. Na południu Polski mogą one sięgnąć 25-26 stopni Celsjusza, co w naszej strefie klimatycznej stanowi prawdziwy ewenement - mówi synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. Im wyższa temperatura mas powietrza, które przemieszczają się wysoko nad naszymi głowami, tym goręcej przy ziemi.

Upały. Tak skwar ma wędrować nad Polską

W kolejnych dniach ma nastąpić apogeum tej fali upałów. Jak widać na poniższej animacji, w środę gorąco zacznie wlewać się nad Polskę z południowego wschodu, początkowo nad Podkarpacie i Lubelszczyznę. Tam też temperatura - według modelu GFS - ma sięgnąć 40-41 st. C. W ciągu dnia skwar ma przemieszczać się w stronę prawie wszystkich regionów, szczególnie zaś Małopolski, Mazowsza, Ziemi Świętokrzyskiej i Ziemi Łódzkiej, z wartościami maksymalnymi od 30 do 39 st. C. Upał nie wystąpi jedynie w skrajnych północno-zachodnich regionach, gdzie temperatura maksymalna ma wynieść 23-28 st. C.

Fala upałów w Polsce Źródło: Ventusky

Podobnie sytuacja wyglądać ma w czwartek. Już około godziny 8 w okolicach Chełma i Zamościa wartości mogą zbliżyć się do 30 st. C. W ciągu dnia gorące powietrze ma docierać do kolejnych regionów, przede wszystkim we wschodniej Polsce. Na Podkarpaciu niewykluczone będą wartości maksymalne rzędu 40 st. C. Nieco dalej, w centralnej części kraju, termometry pokażą w ciągu dnia do 31-32 st. C. Ponownie najniższe wartości, 22-24 st. C, zobaczymy w pasie Wybrzeża.

Według obecnych prognoz piątek przyniesie ulgę od upałów w znacznej części kraju. Gorąco ma być jedynie w południowo-wschodniej części Polski. Mieszkańcy tych okolic zobaczą na termometrach do 32 st. C.

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