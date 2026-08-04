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Ścieżka upału na mapach. "Prawdziwy ewenement"

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Fala upałów w Polsce
Źródło wideo: Ventusky
Źródło zdj. gł.: ventusky.com
Nawet 40 stopni i więcej mogą pokazać termometry w najbliższym czasie. Do Polski docierają masy gorącego powietrza, które pozostaną nad krajem co najmniej przez kilka dni. Sprawdź, jak upał będzie wędrować nad naszym krajem.

Początek sierpnia przyniósł do Polski kolejną w tym roku falę upałów. Według amerykańskiego modelu GFS w środę i czwartek w części kraju słupki rtęci mogą pokazać nawet 40-41 stopni Celsjusza. Z kolei europejski model ECMWF prognozuje temperaturę maksymalną w okolicach 38 stopni Celsjusza. Upalna aura ma nam towarzyszyć co najmniej do piątku. Przed niebezpiecznymi warunkami ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, który wydał żółte, pomarańczowe i czerwone (najwyższe) alarmy.

Jak przetrwać upały
Jak przetrwać upały
Źródło zdjęcia: RCB

Upał w Polsce. Ewenement nad naszym krajem

Napływ gorąca odczuwalny jest już dziś, czyli we wtorek 4 sierpnia. Około godziny 15.30 termometry w Zgorzelcu i Rzeszowie pokazały odpowiednio 37 stopni Celsjusza. Nawet na Kasprowym Wierchu, na wysokości 1987 metrów nad poziomem morza, wartości wzrosły do 21,3 st. C.

- Wyliczenia modelu numerycznego GFS konsekwentnie utrzymują niezwykle wysokie wartości temperatury na poziomie 850 hektopaskali, czyli na wysokości 1,5 kilometra. Na południu Polski mogą one sięgnąć 25-26 stopni Celsjusza, co w naszej strefie klimatycznej stanowi prawdziwy ewenement - mówi synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. Im wyższa temperatura mas powietrza, które przemieszczają się wysoko nad naszymi głowami, tym goręcej przy ziemi.

Upały. Tak skwar ma wędrować nad Polską

W kolejnych dniach ma nastąpić apogeum tej fali upałów. Jak widać na poniższej animacji, w środę gorąco zacznie wlewać się nad Polskę z południowego wschodu, początkowo nad Podkarpacie i Lubelszczyznę. Tam też temperatura - według modelu GFS - ma sięgnąć 40-41 st. C. W ciągu dnia skwar ma przemieszczać się w stronę prawie wszystkich regionów, szczególnie zaś Małopolski, Mazowsza, Ziemi Świętokrzyskiej i Ziemi Łódzkiej, z wartościami maksymalnymi od 30 do 39 st. C. Upał nie wystąpi jedynie w skrajnych północno-zachodnich regionach, gdzie temperatura maksymalna ma wynieść 23-28 st. C.

Klatka kluczowa-603786
Fala upałów w Polsce
Źródło: Ventusky

Podobnie sytuacja wyglądać ma w czwartek. Już około godziny 8 w okolicach Chełma i Zamościa wartości mogą zbliżyć się do 30 st. C. W ciągu dnia gorące powietrze ma docierać do kolejnych regionów, przede wszystkim we wschodniej Polsce. Na Podkarpaciu niewykluczone będą wartości maksymalne rzędu 40 st. C. Nieco dalej, w centralnej części kraju, termometry pokażą w ciągu dnia do 31-32 st. C. Ponownie najniższe wartości, 22-24 st. C, zobaczymy w pasie Wybrzeża.

Według obecnych prognoz piątek przyniesie ulgę od upałów w znacznej części kraju. Gorąco ma być jedynie w południowo-wschodniej części Polski. Mieszkańcy tych okolic zobaczą na termometrach do 32 st. C.

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Źródło: tvnmeteo.pl, IMGW
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Tagi:
PolskaUpał
Franciszek Wajdzik
Franciszek Wajdzik
Dziennikarz tvnmeteo.pl
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