Lekarze apelują o przykrywanie czarnych wózków jasnymi nakryciami. "Może dojść do tragedii"

- Temperatura w środku jest wyższa co najmniej o kilka stopni. Znajdujący się w środku mały człowiek narażony jest na szybkie przegrzanie i odwodnienie. Co najgorsze, może nie zdążyć zaprotestować. W każdej chwili może zasłabnąć, a matka, przekonana, że jej maluszek śpi, nie zareaguje w porę. Może dojść do tragedii. Dlatego apeluję, aby latem zaprzyjaźnić się z jasnymi kolorami: białym, beżem, pastelowymi szarościami, różami, które odbijają słońce. Jeśli mamy czarny wózek, osłaniajmy budkę jasnym nakryciem (nie wlot do wózka). Nie wystawiajmy go na pełen żar - powiedziała prezes PPOZ Bożena Janicka.