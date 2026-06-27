Polska Fala upałów w Polsce. "Udar cieplny jest realnym stanem zagrożenia życia" Kamila Grenczyn |

Wawrzynek: udar cieplny jest realnym stanem zagrożenia życia i zdrowia Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Łukasz Gągulski

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Do Polski dotarła fala ekstremalnych upałów. W związku z wysokimi temperaturami Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla całego kraju. Przebywania na słońcu odradza też Rządowe Centrum Bezpieczeństwa - wysłany został alert RCB.

O tym, co dzieje się z organizmem człowieka w taką pogodę, mówił w TVN24 doktor nauk medycznych Jacek Wawrzynek z Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych oraz prezes Fundacji "Świadomy Medyk". - Zaczynamy nadmiernie odwadniać się (...). Dodatkowo jest narażenie naszej głowy na mocne promienie słoneczne i podniesienie temperatury w gruncie rzeczy naszego mózgu, co daje także szeroki wachlarz niekorzystnych objawów neurologicznych - powiedział.

Wawrzynek: udar cieplny jest realnym stanem zagrożenia życia

Ekspert pytany o to, co się stanie, jeśli doświadczając takich objawów, zlekceważymy je, odparł: - Przegrzanie organizmu zazwyczaj nie niesie za sobą niekorzystnych konsekwencji. Gorzej, jeżeli będziemy mówili o udarze słonecznym czy udarze cieplnym, bo udar cieplny jest realnym stanem zagrożenia życia i zdrowia, więc absolutnie nie możemy bagatelizować takich objawów jak zaburzenia świadomości, nadmierne dreszcze czy temperatura przekraczająca znacząco 38, 39, a niejednokrotnie 40 stopni Celsjusza.

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Jak zaznaczył, jest to wówczas "ewidentny sygnał alarmowy, że powinniśmy jak najszybciej udać się po pomoc medyczną w ramach oddziału ratunkowego czy nawet wezwać zespół ratownictwa medycznego".

Wawrzynek mówił również o tym, w co warto zaopatrzyć się na czas upałów. Przekazał, że - oprócz podstawowych rzeczy takich jak nawadnianie się i noszenie nakrycia głowy - warto ograniczyć wysiłek fizyczny. - Nie wykonujmy prac, które mogą poczekać w godzinach największego nasłonecznienia i najwyższych temperatur - zalecił.

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