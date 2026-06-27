Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Fala upałów w Polsce. "Udar cieplny jest realnym stanem zagrożenia życia"

|
Kurtyna wodna na Rynku Głównym w upalny dzień w Krakowie
Wawrzynek: udar cieplny jest realnym stanem zagrożenia życia i zdrowia
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Łukasz Gągulski
Nie wykonujmy prac, które mogą poczekać, w godzinach największego nasłonecznienia - zaleca doktor nauk medycznych Jacek Wawrzynek. W TVN24 mówił między innymi o tym, jakich objawów nie należy bagatelizować w czasie ekstremalnych temperatur.

Do Polski dotarła fala ekstremalnych upałów. W związku z wysokimi temperaturami Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla całego kraju. Przebywania na słońcu odradza też Rządowe Centrum Bezpieczeństwa - wysłany został alert RCB.

O tym, co dzieje się z organizmem człowieka w taką pogodę, mówił w TVN24 doktor nauk medycznych Jacek Wawrzynek z Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych oraz prezes Fundacji "Świadomy Medyk". - Zaczynamy nadmiernie odwadniać się (...). Dodatkowo jest narażenie naszej głowy na mocne promienie słoneczne i podniesienie temperatury w gruncie rzeczy naszego mózgu, co daje także szeroki wachlarz niekorzystnych objawów neurologicznych - powiedział.

Wawrzynek: udar cieplny jest realnym stanem zagrożenia życia

Ekspert pytany o to, co się stanie, jeśli doświadczając takich objawów, zlekceważymy je, odparł: - Przegrzanie organizmu zazwyczaj nie niesie za sobą niekorzystnych konsekwencji. Gorzej, jeżeli będziemy mówili o udarze słonecznym czy udarze cieplnym, bo udar cieplny jest realnym stanem zagrożenia życia i zdrowia, więc absolutnie nie możemy bagatelizować takich objawów jak zaburzenia świadomości, nadmierne dreszcze czy temperatura przekraczająca znacząco 38, 39, a niejednokrotnie 40 stopni Celsjusza.

>> Ponad 30 stopni. Gdzie jest najgoręcej

Jak zaznaczył, jest to wówczas "ewidentny sygnał alarmowy, że powinniśmy jak najszybciej udać się po pomoc medyczną w ramach oddziału ratunkowego czy nawet wezwać zespół ratownictwa medycznego".

Wawrzynek mówił również o tym, w co warto zaopatrzyć się na czas upałów. Przekazał, że - oprócz podstawowych rzeczy takich jak nawadnianie się i noszenie nakrycia głowy - warto ograniczyć wysiłek fizyczny. - Nie wykonujmy prac, które mogą poczekać w godzinach największego nasłonecznienia i najwyższych temperatur - zalecił.

OGLĄDAJ: TVN24
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
ZOBACZ TAKŻE:
51 min
Karol Nawrocki
"Bardzo odważny" ruch prezydenta. "Mimo całego sceptycyzmu, muszę wyrazić się pozytywnie"
TVN24
53 min
Amira Smajic
Była wtyką dziennikarzy w półświatku. Przypadkiem odkryli druzgocącą prawdę
40 min
tymieniecka_wojtyla_scl
Alarmowała o pedofilii. Co zrobił papież?
Tajemnica korespondencji
Źródło: TVN24
Tagi:
UpałUpały w Polscebezpieczeństwosusza
Kamila Grenczyn
Kamila Grenczyn
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Upał w mieście
Temperatura rośnie. Gdzie jest najgoręcej
Polska
Upał, gorąco, spiekota, żar
Ogromna spiekota. Tutaj też wydano czerwone alarmy
Mężczyzna schładza się przy zraszaczu, Paryż, Francja
Szpitale pod presją, odwołane imprezy. Wiadomo, kiedy upał ma zelżeć
Świat
opalanie krem filtr shutterstock_2144157169_1
Co zrobić po oparzeniu słonecznym? Specjalistka radzi
Ciekawostki
Słońce, upał
"Unikaj wysiłku fizycznego"
Polska
Upalnie, gorąco
Jak długo żar będzie płynąć do Polski. Mapy
Skwar w Perpignan w południowej Francji
Historyczne gorąco. W Niemczech padł rekord wszech czasów
Świat
Ulewy, burze, deszcz
Na horyzoncie załamanie pogody
Polska
Gorąca aura w Kopenhadze, 26.06
Skandynawia zaczyna się smażyć
Świat
Kamera termowizyjna pokazująca skwar w piątek po południu
Rekordowy żar w Polsce. Kogo czeka całodobowy upał
Polska
25.06.2026, Krakow. Rynek podczas fali upalow w Krakowie
"Wydawałoby się, że jest wspaniale, bo mamy Hiszpanię w Polsce, ale tak nie jest"
Polska
upał lato gorąco
Ogromny skwar. Tu alarmy mają mieć najwyższy stopień
Polska
Upały we Francji
Szpitale nie dają rady, kolejne ofiary śmiertelne utonięć
Świat
Jest pierwsza ofiara pożaru traw na Mazowszu (zdj. ilustracyjne)
Ogień może rozprzestrzeniać się błyskawicznie. Jest alert RCB
Polska
Akcje ratownicze w Caracas, Wenezuela
Ponad 200 zabitych, kilka tysięcy rannych. Ofiar może być znacznie więcej
Świat
Jezioro w Chłopowie
"Ratunku!" - słyszymy na filmach. W rzeczywistości jest inaczej
RAPORT TVN24.PL
Dziwidło olbrzymie
Dziwidło olbrzymie zakwitło we Wrocławiu
Ciekawostki
Upał
"To będzie piekło, jakiego nikt z żyjących nie doświadczył"
Gorąco we Francji
Zakazują alkoholu w miejscach publicznych. Przez upał
Świat
termometr upal shutterstock_2698887809_1
"Łzy stanęły mi w oczach. To przełomowy moment"
Fala upałów w Europie
Apel o niezapalanie zniczy na cmentarzach w Niemczech
Świat
Polski astronauta, członek załogi misji Axiom-4 dr Sławosz Uznański-Wiśniewski już w Warszawie
"Połączyłem się z załogą, żeby to ponownie przeżyć"
Polska
Trzęsienie ziemi w Wenezueli
"Jak scena z horroru". Relacje świadków po trzęsieniu ziemi w Wenezueli
TVN24
Asteroida
Asteroida mknie ku Ziemi. Taki przelot zdarza się "raz na kilka lat"
Nauka
Grill
Jest tak gorąco, że zakazano grillowania
Świat
Rekordowy upał w Wielkiej Brytanii
"Trzeźwiący" rekord na Wyspach. W Europie padają kolejne
Świat
Prognozowane odchylenie temperatury od średniej w niedzielę 28.06. Do 16 st. C powyżej normy na terenie Polski
"Pierwszy raz w historii TVN24 pokazujemy takie mapy"
Ulewy nawiedziły Rumunię
Metr wody na ulicy. "Byliśmy uwięzieni przez cztery i pół godziny"
Świat
ren shutterstock_2550299877_1
Woda w rzece miała 26 stopni. Wprowadzono alarmy
Świat
upal lato shutterstock_62920009
Skwar trudny do zniesienia. Gdzie będzie najgoręcej

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom