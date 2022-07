Jak dobrać okulary przeciwsłoneczne? Porady eksperta

Filtr UV to konieczność

Sylwia Kijewska zaleca też, by dobrze dopasować kształt oprawek. To nie tylko kwestia estetyki - okulary powinny ściśle przylegać do twarzy. Nie mogą one być zbyt luźne, a najlepiej, żeby ograniczały dostęp światła także po bokach. Osoby aktywnie uprawiające sport powinny zwrócić uwagę na okulary z większą krzywizną oprawy, chroniące wzrok z każdej strony.