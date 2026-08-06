Polska Żar tropików wrócił do Polski. Zmiany klimatu zagrażają bezpieczeństwu

Prognoza pogody na czwartek Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: PAP

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W środę po południu w wielu miejscach w Polsce zapanował nieznośny skwar. Na mapach, pokazujących dane z głównych stacji pomiarowych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, widać było liczne miejscowości, gdzie odnotowano ponad 38 stopni Celsjusza. W Radomiu został wyrównany sierpniowy rekord temperatury - 39 stopni Celsjusza. Tyle też ostatni raz zmierzono 8 sierpnia 2015 roku w dolnośląskiej wsi Ceber.

Fizyk atmosfery prof. Szymon Malinowski z Uniwersytetu Warszawskiego zapytamy w "Tak jest" w TVN24, czy tego typu wartości temperatury staną się nową normą, zaprzeczył, wskazując, że "będziemy mieli nowe wyższe normy". - To najchłodniejsze z lat przyszłości - stwierdził.

- Ostatnie prace na temat tempa postępowania antropogenicznego globalnego ocieplenia mówią o 0,4 stopnia Celsjusza na dziesięć lat. Tempo przyspiesza i jeżeli mamy teraz około 1,5 stopnia (wyższą temperaturę) względem epoki przedprzemysłowej, to półtora kadencji i mamy 2 stopnie. Więc już teraz mamy zupełnie inny świat: bez wody, z ekstremalnymi zjawiskami meteorologicznymi - wskazał.

Prof. Malinowski zwrócił uwagę, że "kiedyś, jak mówiono o tym, co nas czeka, to jeszcze 50 lat temu nazywano to 'global change'. Tak naprawdę to jest zmiana wszystkiego wokół".

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Problem upałów "jest wszechogarniający"

Meteorolog Michał Brennek z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk stwierdził, że we wszystkich obszarach będą odczuwalne skutki upałów. - Problem jest wszechogarniający - ocenił.

- We wtorek poruszały nas obrazy wysadzanych skał na Dunaju, żeby ustabilizować system chłodzenia w dwóch elektrowniach atomowych. W środę czwarte w historii, a drugie w 2026 roku przywołanie na polskim rynku mocy. Ale to nie tylko to, bo proszę zobaczyć: mamy katastrofalną suszę - zwrócił uwagę.

Brennek wskazał, że elektrownie w Połańcu i Kozienicach ograniczyły produkcję energii elektrycznej. - Więc być może jeszcze nas czekają blackouty - ostrzegł. Zwrócił uwagę, że w wielu gminach wieczorem zabraknie wody w kranach. - Proszę zauważyć, że mamy praktycznie od kilku lat do czynienia z pogłębiającą się suszą. Rolnicy zaczynają mieć kłopoty - dodał.

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Zmiany klimatu zagrażają bezpieczeństwu

Prof. Malinowski przyznał, że Polacy nie podchodzą poważnie do zmian klimatycznych. - Wiemy o skutkach globalnego ocieplenia od pół wieku i jakoś nie byliśmy w stanie potraktować tych informacji poważnie - stwierdził.

- Nie lubimy w ogóle patrzeć w przyszłość. Jak toczyła się wojna na Ukrainie po olimpiadzie w Soczi, to wypieraliśmy fakt tej wojny na wszystkich możliwych poziomach i w ogóle nie mówiliśmy o tym, że to jest zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa. To gdzieś się odbywało w przestrzeni wirtualnej, odległej. Aż teraz u nas zaczynają spadać przypadkowe pociski balistyczne - zauważył.

Fizyk atmosfery porównał tę sytuację do kwestii klimatu. - Myśmy sobie już nagrabili bardzo dużo i teraz musimy zacząć myśleć nie tylko o ograniczaniu zmiany klimatu, czyli redukcji emisji, ale także o tym, że przystosowanie się do tego, co już nastąpiło i jeszcze nastąpi, to jest kwestia bezpieczeństwa - dodał.

Profesor Uniwersytetu Warszawskiego wskazał, że w dłuższej perspektywie czasowej kwestia klimatu jest dużo większym wyzwaniem dla bezpieczeństwa niż to, co dzieje się na wschodzie Europy.