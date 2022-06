40 stopni na chodniku, na ulicach polewaczki. Upały i betonoza w miastach potrafią nieźle dopiec

Na czwartek i piątek prognozowany jest szczyt fali upałów, która obecnie panuje na terenie Polski - w niektórych miejscach prognozowane jest nawet 37 stopni Celsjusza. Wysoka temperatura najbardziej daje się we znaki mieszkańcom miast, gdzie betonowe chodniki i asfalt nagrzewają się tak mocno, że czasami nie mogą one nawet spełniać swojej roli.

Ponad 40 stopni na jezdni

W czwartkowej rozmowie z reporterem TVN24, strażacy z Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie wykonali pomiar temperatury poszczególnych miejskich powierzchni za pomocą kamery termowizyjnej. Najmocniej nagrzewał się asfalt na jezdni, który miał temperaturę 41-42 st. C. Niewiele chłodniejsza okazała się kostka brukowa, która była chłodniejsza o 2-3 stopnie.

W praktyce oznacza to, że po chodniku nie mogą swobodnie spacerować zwierzęta, które narażone są na oparzenia. Chodzenie po tak rozgrzanej powierzchni nie będzie przyjemne również dla ludzi, ponieważ asfalt i beton oddają ciepło, dodatkowo pogłębiając wrażenie gorąca. Rozwiązaniem tego problemu jest skorzystanie z polewaczek - systematyczne chłodzenie chodników i jezdni powoduje obniżenie temperatury powierzchni o nawet 15-20 stopni.

Miasta z betonu

W polskich miastach latem szczególnie dotkliwa okazuje się "betonoza" - tendencja do zastępowania powierzchni zielonych betonowymi płytami. Są one łatwiejsze w konserwacji od muraw i trawników, ale jednocześnie przyczyniają się do wzrostu temperatury w mieście. Z rynków i placów znikają także dające dobroczynny cień drzewa.