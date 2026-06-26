Polska Wysokie zagrożenie, ogień może rozprzestrzeniać się błyskawicznie. Jest alert RCB Anna Bruszewska |

Upał w Polsce. Kamera termowizyjna pokazuje, jak mocno nagrzewa się asfalt Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Ekstremalnie wysoka temperatura powietrza w połączeniu z brakiem opadów sprawią, że w najbliższych dniach pożary w polskich lasach mogą bardzo szybko wybuchać.

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Alert RCB

"Uwaga! Duże zagrożenie pożarowe lasów. Zachowaj ostrożność i nie używaj ognia w lesie i jego sąsiedztwie" - alert RCB o takiej treści otrzymały w piątek osoby przebywające na terenie powiatu makowskiego, ostrołęckiego, przasnyskiego (województwo mazowieckie).

‼️Uwaga! Alert RCB‼️



„Uwaga! Duże zagrożenie pożarowe lasów. Zachowaj ostrożność i nie używaj ognia w lesie i jego sąsiedztwie”.



Alert RCB o tej treści został przesłany do odbiorców na terenie powiatu makowskiego, ostrołęckiego, przasnyskiego. pic.twitter.com/8zplHEaql8 — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) June 26, 2026 Rozwiń

IMGW ostrzega przed pożarami

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje na piątek średnie i wysokie zagrożenie pożarowe w większości kraju. Miejscami - na terenie województw mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego - będzie ono bardzo wysokie.

Zagrożenie pożarowe lasu w piątek 26.06 Źródło zdjęcia: IMGW

Z mapy IMGW wynika, że w sobotę zagrożenie pożarowe będzie średnie lub wysokie.

Zagrożenie pożarowe lasu w sobotę 27.06 Źródło zdjęcia: IMGW

Zagrożenie pożarowe

Instytut Badawczy Leśnictwa (IBL) ostrzega przed dużym zagrożeniem pożarowym w lasach w dniach 27-28 czerwca. Przekazał, że wilgotność ściółki jest bardzo niska i w wielu miejscach wynosi poniżej 10 procent. To taki poziom, który oznacza ekstremalną podatność na zapalenie. Dodatkowo bardzo wysoka temperatura powietrza sprawia, że roślinność zielna dna lasu jest znacznie przesuszona, co dodatkowo zwiększa zagrożenie pożarowe.

Silny wiatr może błyskawicznie rozprzestrzeniać ogień

Od początku tego roku odnotowano ponad 4600 pożarów lasu. Jak podał IBL, 2026 rok jest pierwszym od 1992 kiedy w Polsce wystąpił pożar lasu który objął swym zasięgiem ponad tysiąc hektarów. Przewidywane na najbliższe dni bardzo wysokie temperatury i jednocześnie bardzo niskie wilgotności powietrza spowodują, że zagrożenie pożarowe utrzyma się na wysokim poziomie.

Zapowiadane na najbliższe dni miejscowe opady deszczu będą miały charakter burzowy i mogą tylko lokalnie zmniejszyć zagrożenie pożarowe. Natomiast prognozowany znaczny wzrost prędkości wiatru może spowodować, że ogień będzie się rozprzestrzeniał błyskawicznie. IBL apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności i bardzo rozważne zachowanie podczas przebywania na obszarach leśnych, gdyż to od nas tak naprawdę zależy, czy mimo sprzyjającej pogody dojdzie do powstania pożaru.

99 procent wszystkich pożarów powstaje z powodu nieumyślnego bądź, co gorsze, ze świadomego działania ludzi przebywających w lesie lub jego sąsiedztwie, którzy nieostrożnie, lekkomyślnie lub celowo używają ognia.

IMGW

Czym jest alert RCB

Alert RCB jest SMS-owym systemem ostrzegania przed zagrożeniami. Na alert RCB nie trzeba się zapisywać. Osoby, które znajdą się na obszarze potencjalnego wystąpienia sytuacji kryzysowej zagrażającej życiu, otrzymają na swój telefon komórkowy krótką wiadomość tekstową (SMS) z informacjami dotyczącymi rodzaju zagrożenia wraz z lokalizacją, a także źródłem ostrzeżenia. Nie ma znaczenia, z którym operatorem zawarliśmy umowę. Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego oraz niektórych innych ustaw z 11 czerwca 2018 roku nakłada na wszystkich operatorów obowiązek niezwłocznego wysłania komunikatu do wszystkich użytkowników na określonym przez dyrektora RCB obszarze. Komunikaty są wydawane tylko w wyjątkowych sytuacjach, które realnie mogą zagrażać życiu i zdrowiu człowieka.

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