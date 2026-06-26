Polska Alert RCB w całej Polsce. "Unikaj przebywania na słońcu" Agnieszka Stradecka |

Tomasz Wasilewski o upałach w mieście Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Adobe Stock

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Fala upałów nad Polską wchodzi w kulminacyjną fazę. W weekend wartości na termometrach mogą wzrosnąć do ponad 40 stopni Celsjusza. Niewykluczone, że pobity zostanie historyczny rekord temperatury maksymalnej dla naszego kraju. W większości kraju w weekend i w poniedziałek obowiązywać będą ostrzeżenia IMGW trzeciego, najwyższego stopnia.

Alert RCB

"Uwaga! Jutro i pojutrze (27/28.06) prognozowany upał. Unikaj przebywania na słońcu i wysiłku fizycznego. Nawadniaj się. Noś nakrycie głowy i lekką odzież" - wiadomość o takiej treści została w piątek po południu wysłana do odbiorców na terenie całej Polski. W piątek rano w części województwa mazowieckiego ogłoszony został alert RCB w związku z dużym zagrożeniem pożarowym w lasach.

‼️Uwaga! Alert RCB‼️



„Uwaga! Jutro i pojutrze (27/28.06) prognozowany upał. Unikaj przebywania na słońcu i wysiłku fizycznego. Nawadniaj się. Noś nakrycie głowy i lekką odzież”.



Alert RCB został wysłany na obszar całego kraju. pic.twitter.com/bxlQDLQbXI — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) June 26, 2026 Rozwiń

Upał w Polsce. Jak się przygotować

Wysoka temperatura - za dnia i w nocy - to poważne obciążenie dla organizmu. Jak radzi redakcja portalu TVN24 Zdrowie, w gorące dni powinniśmy unikać wysiłku fizycznego i przebywania na słońcu, dbać o prawidłowe nawodnienie oraz jadłospis. Zwracajmy szczególną uwagę na dzieci i w żadnym wypadku nie pozostawiajmy ich w nagrzanym samochodzie, nawet na chwilę. Jeśli na stałe przyjmujemy leki, powinniśmy zachować szczególną ostrożność - skwar może zmieniać sposób, w jaki wpływają one na nasz organizm.

W gorące dni nie zapominajmy również o naszych futrzastych przyjaciołach. Gdy słońce jest wysoko na niebie, unikajmy spacerów z psami - rozgrzany chodnik może poparzyć ich łapy. Podczas spacerów warto mieć ze sobą świeżą wodę, której spragniony czworonóg będzie mógł się napić. Przypilnujmy, by pupil nie spędzał czasu na nasłonecznionym balkonie, ponieważ może go to narażać na udar cieplny i odwodnienie.

Jak nagrzewa się samochód w upalny dzień Źródło zdjęcia: PAP/Mateusz Krymski

Czym jest alert RCB

Alert RCB jest SMS-owym systemem ostrzegania przed zagrożeniami. Na alert RCB nie trzeba się zapisywać. Osoby, które znajdą się na obszarze potencjalnego wystąpienia sytuacji kryzysowej zagrażającej życiu, otrzymają na swój telefon komórkowy krótką wiadomość tekstową (SMS) z informacjami dotyczącymi rodzaju zagrożenia wraz z lokalizacją, a także źródłem ostrzeżenia. Nie ma znaczenia, z którym operatorem zawarliśmy umowę. Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego oraz niektórych innych ustaw z 11 czerwca 2018 roku nakłada na wszystkich operatorów obowiązek niezwłocznego wysłania komunikatu do wszystkich użytkowników na określonym przez dyrektora RCB obszarze. Komunikaty są wydawane tylko w wyjątkowych sytuacjach, które realnie mogą zagrażać życiu i zdrowiu człowieka.

Jak radzić sobie z upałem? Źródło zdjęcia: IMGW