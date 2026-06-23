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Upały. To zagrożenie czyha na nas także w upalne dni

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Czad zagrożeniem w upalne dni
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Czad może być zagrożeniem dla naszego życia i zdrowia nie tylko w okresie zimowym. W ostatnim czasie strażacy na Śląsku odnotowali kilkaset zgłoszeń związanych z podwyższonym poziomem tlenku węgla w mieszkaniach. Jak się przed tym zabezpieczyć? Służby doradzają.

Weekend w Polsce był upalny. Końcówka tego tygodnia zapowiada się podobnie, prognozowane są wartości rzędu nawet 40 stopni Celsjusza.

Jak podała Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, w weekend strażacy interweniowali w związku z tlenkiem węgla ok. 700 razy, z czego ok. 500 zgłoszeń spowodowanych było uruchomieniem się czujek czadu. To pokazuje, że to niewielkie urządzenie ratuje życie nie tylko w okresie grzewczym. Interwencje straży pożarnej miały miejsce na terenie całego województwa, również w Mysłowicach. Tam do szpitala trafiła jedna osoba dorosła i dwójka dzieci.

- Wysokie temperatury nagrzewają dachy, kominy i przewody wentylacyjne, co prowadzi do gromadzenia się ciepłego powietrza i powstania tak zwanej poduszki powietrznej. To zjawisko blokuje ciąg kominowy, przez co spaliny z urządzeń grzewczych cofają się do wewnątrz budynku. Szczególnie niebezpieczne jest to w łazienkach i kuchniach, gdzie brak jest właściwej wentylacji i może to doprowadzić do zatrucia czadem - wyjaśnia bryg. Aneta Gołębiowska, oficer prasowa Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach.

Jak się przygotować

Co należy zrobić? Regularnie wietrzmy pomieszczenia, szczególnie łazienki z podgrzewaczami gazowymi. Warto też sprawdzać stan techniczny przewodów wentylacyjnych i kominów. Niezbędne jest też zadbanie o przeglądy urządzeń grzewczych, nawet latem. Konieczne jest też zamontowanie autonomicznej czujki tlenku węgla - dzięki niej zagrożenie może być w porę wykryte.

Strażacy zwracają też uwagę na to, że czad jest gazem niewidocznym, bezbarwnym i bezwonnym. Powoduje śmiertelne zagrożenie, nawet latem. Przypominają także, że autonomiczna czujka czadu to mały wydatek, który może uratować niejedno życie.

>>> CZYTAJ TEŻ: Problem z czadem w upalne dni

Czad atakuje w upalne dni
Czad atakuje w upalne dni
Źródło zdjęcia: TVN24
Źródło: TVN24, tvnmeteo.pl
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Damian Dziugieł
Damian Dziugieł
Dziennikarz tvnmeteo.pl
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