Upalnie zrobiło się już przed południem. "Mogłoby być trochę zimniej"

W niedzielę najwyższą temperaturę na stacji synoptycznej zanotowano w Lesznie - było to 33,5 st. C - poinformował w niedzielę wieczorem Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Już około godziny 11 w Łebie i Lęborku termometry wskazały w cieniu 30 stopni Celsjusza. Najniższą temperaturę zarejestrowano natomiast na stacji w Zakopanem - było to 26,3 st. C.