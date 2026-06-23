Polska W tych regionach zrobi się gorąco. Możliwe alarmy drugiego stopnia Oprac. Franciszek Wajdzik |

Ekstremalny upał zbliża się do Polski Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikowali prognozę zagrożeń meteorologicznych na najbliższe dni.

Prognoza zagrożeń na czwartek

W czwartek na upał szczególnie powinni uważać mieszkańcy zachodniej części kraju. W województwie lubuskim IMGW planuje wydać żółte alarmy przed skwarem.

Prognoza zagrożeń na czwartek Źródło zdjęcia: IMGW

Prognoza zagrożeń na piątek

Według prognoz IMGW w piątek niezwykle gorąco ma być w województwach lubuskim i zachodniopomorskim. W związku z wysoką temperaturą powietrza synoptycy planują wydać ostrzeżenia drugiego stopnia.

Prognoza zagrożeń na piątek Źródło zdjęcia: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Zasady bezpieczeństwa w czasie upałów Źródło zdjęcia: RCB

Czym jest prognoza zagrożeń IMGW

Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.