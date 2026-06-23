W tych regionach zrobi się gorąco. Możliwe alarmy drugiego stopnia
Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikowali prognozę zagrożeń meteorologicznych na najbliższe dni.
Prognoza zagrożeń na czwartek
W czwartek na upał szczególnie powinni uważać mieszkańcy zachodniej części kraju. W województwie lubuskim IMGW planuje wydać żółte alarmy przed skwarem.
Prognoza zagrożeń na piątek
Według prognoz IMGW w piątek niezwykle gorąco ma być w województwach lubuskim i zachodniopomorskim. W związku z wysoką temperaturą powietrza synoptycy planują wydać ostrzeżenia drugiego stopnia.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW drugiego stopnia
Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia
Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Czym jest prognoza zagrożeń IMGW
Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.