Polska IMGW już wydał alarmy. Nawet 35 stopni na termometrach Oprac. Franciszek Wajdzik |

Prognoza pogody na noc Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Agnes Kantaruk/Shutterstock

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Synoptycy IMGW wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

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Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - upał

Pomarańczowe alarmy przed skwarem wydano w województwach:

zachodniopomorskim , w powiatach: myśliborskim, pyrzyckim i gryfińskim;

lubuskim ;

dolnośląskim , z wyjątkiem powiatów: kłodzkiego, wałbrzyskiego, Wałbrzych, karkonoskiego, Jelenia Góra, lwóweckiego, lubańskiego;

opolskim , poza powiatem oleskim;

wielkopolskim , w powiatach: kępińskim, ostrzeszowskim, ostrowskim, Kalisz, pleszewskim, krotoszyńskim, rawickim, gostyńskim, średzkim, poznańskim, Poznań, szamotulskim, międzychodzkim, nowotomyskim, wolsztyńskim, grodziskim, leszczyńskim, kościańskim, śremskim, Leszno;

śląskim, w powiatach: gliwickim, Gliwice, Rybnik, rybnickim, wodzisławskim, raciborskim.

W wymienionych regionach prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w piątek i niedzielę wyniesie od 30 do 33 stopni Celsjusza, w sobotę od 32 do 35 st. C. Temperatura minimalna w nocy wyniesie od 18 do 21 st. C.

Ostrzeżenia będą w mocy od godziny 11 w piątek do godziny 20 w niedzielę.

Ostrzeżenia meteorologiczne Źródło zdjęcia: IMGW

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - upał

Alarmy najniższego stopnia wydano w województwie dolnośląskim, w powiatach: kłodzkim, wałbrzyskim, Wałbrzych, karkonoskim, Jelenia Góra, lwóweckim, lubańskim.

Prognozuje się tam upał. Temperatura maksymalna w dzień miejscami wyniesie od 30 do 32 stopni Celsjusza. Temperatura minimalna wyniesie od 15 do 17 st. C.

Zasady bezpieczeństwa w czasie upałów Źródło zdjęcia: RCB

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

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Redagował dd