Noc tropikalna. Jak ją przetrwać? Sześć porad

Prognoza pogody na noc Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Stokkete/Shutterstock

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Do Polski dotarła fala afrykańskich upałów. Z taką pogodą związana jest nie tylko ekstremalnie wysoka temperatura w dzień. Niezwykle ciepło będzie także nocą. Z prognozy synoptyka tvnmeteo.pl Damiana Zdonka na noc z soboty na niedzielę wynika, że temperatura minimalna wyniesie od 17-18 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 20-22 st. C w centrum, do lokalnie 23-24 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej.

Noc tropikalna - czym jest

Z nocą tropikalną mamy do czynienia, jeśli w ciągu nocy temperatura minimalna nie spadnie poniżej 20 stopni Celsjusza. Chociaż zjawisko to często kojarzy nam się z cieplejszymi częściami świata, najnowsze badania wskazują, że występują one coraz częściej w Europie, zwłaszcza podczas fal upałów.

Brytyjska agencja meteorologiczna Met Office wyjaśniła, że tropikalne noce mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie. Organizm potrzebuje niższych wartości w nocy, aby zregenerować się po dziennym upale. Gdy temperatury pozostają wysokie, proces ten zostaje zakłócony. To szczególnie niebezpieczne dla osób starszych i cierpiących na choroby przewlekłe.

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Ogranicz ekspozycję mieszkania

W celu uniknięcia nadmiernego nagrzewania się mieszkania w ciągu dnia warto zasłonić okna wystawione na słońce. Dzięki temu promienie słoneczne nie będą podnosić temperatury pomieszczenia i dodatkowo rozgrzewać innych powierzchni, takich jak podłoga, meble i ściany. W tej kwestii najlepiej sprawdzają się markizy oraz okiennice, dzięki którym okna nie nagrzewają się od słońca. Eksperci radzą, by w szczególności zwrócić uwagę na najbardziej nagrzewające się pomieszczenia, czyli np. ogrody zimowe lub pokoje wystawione na słońce.

Jak zasnąć i wysypiać się w upały? Źródło zdjęcia: PAP

Otwórz okna, kiedy na zewnątrz jest chłodniej

Jeśli nie posiadamy klimatyzacji lub chcemy uniknąć wyższych rachunków za prąd, możemy skorzystać z "przeciągu", jako naturalnego sposobu na ochłodzenie mieszkania. Dzięki otworzeniu drzwi i okien w różnych częściach domu tworzy się szybki przepływ powietrza, który obniża temperaturę. Badania wskazują jednak, że efektywność tej metody zależy między innymi od temperatury na zewnątrz i konstrukcji budynku. Przed "wietrzeniem" mieszkania warto także sprawdzić jakość powietrza w naszej okolicy. Jeśli jednak nie chcemy tworzyć przeciągu możemy tylko uchylić część okien, by wpuścić świeże powietrze. Eksperci zwracają jednak uwagę, by robić to tylko wtedy, gdy temperatura na zewnątrz jest niższa od tej w naszym domu.

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Korzystaj z wiatraków

Ulgę od ciepła może przynieść także stosowanie wiatraków. Choć nie chłodzą powietrza, wprowadzają je w ruch, co pomaga w odparowaniu potu i zapewnieniu uczucia chłodu. W trakcie upału, szczególnie dla osób starszych, odwodnionych lub chorych, sam wentylator może jednak nie wystarczyć. Najważniejszą kwestią jest odpowiednie nawodnienie. Specjaliści radzą też, by unikać ciągłego kierowania strumienia powietrza na twarz podczas snu.

Zmień miejsce spania

Jakość snu w upalne dni i gorące noce może poprawić zmiana miejsca, w którym śpimy. Jeśli nasza sypialnia znajduje się na poddaszu, albo po wschodniej lub zachodniej stronie, może być jednym z najcieplejszych miejsc w naszym domu. Zdaniem specjalistów najlepszym rozwiązaniem jest przeniesie sypialni w możliwie najchłodniejsze miejsce lub do pokoju nie wystawionego na działanie słońca w ciągu dnia.

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Noś odpowiednią bieliznę

Komfort snu może poprawić także noszenie bielizny zrobionej z oddychającego materiału (np. bawełna lub len) oraz stosowanie lekkiej pościeli. Dzięki temu nasze ciało będzie mogło łatwiej się ochładzać. Ulgę od ciepła mogą także przynieść wkłady lub poduszki chłodzące, jednak należy ich używać z rozwagą.

Ogranicz wewnętrzne źródła ciepła

Ciepło w naszym mieszkaniu może pojawiać się nie tylko z zewnątrz. Takie urządzenia, jak piekarnik, pralka, czy kuchenka również mogą podnosić temperaturę pomieszczenia. Eksperci radzą, by w trakcie upalnych dni korzystać z nich wcześnie rano lub wieczorem, kiedy temperatura na zewnątrz jest niższa.

Jak przetrwać upały Źródło zdjęcia: RCB