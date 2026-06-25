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Już są alarmy przed upałem, ale to dopiero preludium. Ostrzeżenia IMGW

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Pogoda na czwartek
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: EFE
IMGW ostrzega przed upałem. We wszystkich województwach wydano żółte i pomarańczowe alarmy meteorologiczne. Uwaga: ponieważ z każdym dniem będzie coraz goręcej, stopień ostrzeżeń zostanie podniesiony.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali. Przed zbliżającą się falą upałów ostrzega także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

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Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - upał

Pomarańczowe alarmy wydano dla województw:

  • lubuskiego;
  • wielkopolskiego;
  • zachodniopomorskiego, z wyjątkiem powiatów: koszalińskiego, Koszalin, sławieńskiego, białobrzeskiego, białogardzkiego, gryfickiego, kamieńskiego, Świnoujście;
  • dolnośląskiego;
  • opolskiego;
  • śląskiego, z wyjątkiem powiatów: cieszyńskiego, bielskiego, Bielsko-Biała, żywieckiego;
  • łódzkiego;
  • świętokrzyskiego;
  • mazowieckiego, z wyjątkiem północno-wschodnich powiatów;
  • małopolskiego, w powiatach: tarnowskim, Tarnów, dąbrowskim, brzeskim, bocheńskim, wielickim, krakowskim, proszowickim, Kraków, miechowskim, olkuskim, chrzanowskim, oświęcimskim;
  • podkarpackiego, w powiatach: lubaczowskim, jarosławskim, przeworskim, leżajskim, łańcuckim, rzeszowskim, niżańskim, Rzeszów, stalowowolskim, tarnobrzeskim, Tarnobrzeg, kolbuszowskim, ropczycko-sędziszowskim, dębickim, mieleckim;
  • lubelskiego;
  • kujawsko-pomorskiego.

W wymienionych regionach prognozuje się upały. Od czwartku (25.06) temperatura maksymalna wyniesie od 31 do 34 stopni Celsjusza. W nocy termometry pokażą minimalnie od 16 do 19 st. C.

Ostatnie alarmy wygasną o godzinie 10 w sobotę, jednak synoptycy zastrzegają, że ostrzeżenia będą kontynuowane z wyższym stopniem. Temperatura maksymalna przekraczająca 30 st. C ma się utrzymać co najmniej do poniedziałku.

Ostrzeżenia meteorologiczne
Ostrzeżenia meteorologiczne
Źródło zdjęcia: IMGW

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - upał

Alarmy najniższego stopnia wydano w województwach:

  • pomorskim, w powiatach: sztumskim, kwidzyńskim, tczewskim, starogardzkim, kościerskim, chojnickim, człuchowskim;
  • mazowieckim, w powiatach: ostrowskim, wyszkowskim, pułtuskim, ciechanowskim, mławskim, żuromińskim, przasnyskim, ostrołęckim, Ostrołęka;
  • podlaskim, w powiatach: łomżyńskim, Łomża, zambrowskim, wysokomazowieckim, białostockim, Białystok, hajnowskim, bielskim, siemiatyckim;
  • śląskim, w powiatach: cieszyńskim, bielskim, Bielsko-Biała, żywieckim;
  • małopolskim, w powiatach: gorlickim, nowosądeckim, Nowy Sącz, limanowskim, nowotarskim, myślenickim, suskim, wadowickim;
  • podkarpackim, w powiatach: przemyskim, Przemyśl, bieszczadzkim, leskim, sanockim, brzozowskim, strzyżowskim, jasielskim, krośnieńskim, Krosno.
  • warmińsko-mazurskim, w powiatach szczycieńskim i nidzickim.

W wymienionych regionach prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w czwartek 25.06 wyniesie od 28 do 30 st. C, a w piątek 26.06 od 30 do 32 st. C. Temperatura minimalna w nocy wyniesie od 14 do 17 st. C.

Ostrzeżenia wygasną do godziny 10 w sobotę. Synoptycy zastrzegają, że ostrzeżenia będą kontynuowane z wyższym stopniem. Temperatura maksymalna przekraczająca 30 st. C ma się utrzymać co najmniej do poniedziałku.

RCB: upały mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia

Przed upalną aurą ostrzega także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. "Upał może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia, zwłaszcza dla dzieci, seniorów i osób przewlekle chorych" - czytamy w najnowszym komunikacie. W związku z niebezpieczną pogodą eksperci RCB zaapelowali o:

  • ograniczenie przebywania na słońcu,
  • odpowiednie nawodnienie,
  • noszenie nakrycia głowy,
  • niezostawanie dzieci i zwierząt w samochodzie,
  • stosowanie kremów z filtrem UV.
Jak przetrwać upały
Jak przetrwać upały
Źródło zdjęcia: RCB

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Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

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Tagi:
IMGWPolskaUpał
Franciszek Wajdzik
Franciszek Wajdzik
Dziennikarz tvnmeteo.pl
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