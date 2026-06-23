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Gdzie i kiedy Polska zacznie się podgrzewać. Ostrzeżenia IMGW i RCB

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Upalna aura
Może być więcej powyżej 40 stopni. Ekstremalny upał idzie do Polski
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Aj Pedrosa / Shutterstock
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał pomarańczowe ostrzeżenia meteorologiczne w związku ze zbliżającą się falą upałów. Przed niebezpieczną pogodą ostrzega także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia meteorologiczna drugiego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali. Przed zbliżającą się falą upałów ostrzega także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - upał

Pomarańczowe alarmy wydano dla województw:

  • lubuskim, poza powiatami: gorzowskim, Gorzów Wielkopolski, strzelecko-drezdeneckim, międzyrzeckim;
  • wielkopolskim, w powiatach: wolsztyńskim, leszczyńskim, Leszno;
  • dolnośląskim, w powiatach: górowskim, wołoskim, legnickim, Legnica, lubińskim, głogowskim, polkowickim, bolesławieckim.

W wymienionych regionach prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w środę (24.06) wyniesie od 29 do 31 stopni Celsjusza. Od czwartku (25.06) temperatura maksymalna wyniesie od 31 do 34 st. C. W nocy termometry pokażą minimalnie od 16 do 19 st. C.

Ostrzeżenia będą w mocy od godziny 13 w środę do godziny 20 w piątek.

Ostrzeżenia IMGW
Ostrzeżenia IMGW
Źródło zdjęcia: IMGW

RCB: Upały mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia

Przed upalną aurą ostrzega także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. "Upał może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia, zwłaszcza dla dzieci, seniorów i osób przewlekle chorych" - czytamy w najnowszym komunikacie. W związku z niebezpieczną pogodą eksperci RCB zaapelowali o:

  • ograniczenie przebywania na słońcu;
  • odpowiednie nawodnienie;
  • noszenie nakrycia głowy;
  • nie zostawanie dzieci i zwierząt w samochodzie;
  • stosowanie kremów z filtrem UV.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Źródło: IMGW
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Rafał Leśkiewicz
TVN24
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Tagi:
IMGWPolskaUpał
Franciszek Wajdzik
Franciszek Wajdzik
Dziennikarz tvnmeteo.pl
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