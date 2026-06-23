Gdzie i kiedy Polska zacznie się podgrzewać. Ostrzeżenia IMGW i RCB
Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia meteorologiczna drugiego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali. Przed zbliżającą się falą upałów ostrzega także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.
Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - upał
Pomarańczowe alarmy wydano dla województw:
- lubuskim, poza powiatami: gorzowskim, Gorzów Wielkopolski, strzelecko-drezdeneckim, międzyrzeckim;
- wielkopolskim, w powiatach: wolsztyńskim, leszczyńskim, Leszno;
- dolnośląskim, w powiatach: górowskim, wołoskim, legnickim, Legnica, lubińskim, głogowskim, polkowickim, bolesławieckim.
W wymienionych regionach prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w środę (24.06) wyniesie od 29 do 31 stopni Celsjusza. Od czwartku (25.06) temperatura maksymalna wyniesie od 31 do 34 st. C. W nocy termometry pokażą minimalnie od 16 do 19 st. C.
Ostrzeżenia będą w mocy od godziny 13 w środę do godziny 20 w piątek.
RCB: Upały mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia
Przed upalną aurą ostrzega także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. "Upał może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia, zwłaszcza dla dzieci, seniorów i osób przewlekle chorych" - czytamy w najnowszym komunikacie. W związku z niebezpieczną pogodą eksperci RCB zaapelowali o:
- ograniczenie przebywania na słońcu;
- odpowiednie nawodnienie;
- noszenie nakrycia głowy;
- nie zostawanie dzieci i zwierząt w samochodzie;
- stosowanie kremów z filtrem UV.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW drugiego stopnia
Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.