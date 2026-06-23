Polska Gdzie i kiedy Polska zacznie się podgrzewać. Ostrzeżenia IMGW i RCB Oprac. Franciszek Wajdzik |

Może być więcej powyżej 40 stopni. Ekstremalny upał idzie do Polski Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Aj Pedrosa / Shutterstock

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Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia meteorologiczna drugiego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali. Przed zbliżającą się falą upałów ostrzega także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - upał

Pomarańczowe alarmy wydano dla województw:

lubuskim , poza powiatami: gorzowskim, Gorzów Wielkopolski, strzelecko-drezdeneckim, międzyrzeckim;

wielkopolskim , w powiatach: wolsztyńskim, leszczyńskim, Leszno;

dolnośląskim, w powiatach: górowskim, wołoskim, legnickim, Legnica, lubińskim, głogowskim, polkowickim, bolesławieckim.

W wymienionych regionach prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w środę (24.06) wyniesie od 29 do 31 stopni Celsjusza. Od czwartku (25.06) temperatura maksymalna wyniesie od 31 do 34 st. C. W nocy termometry pokażą minimalnie od 16 do 19 st. C.

Ostrzeżenia będą w mocy od godziny 13 w środę do godziny 20 w piątek.

Ostrzeżenia IMGW Źródło zdjęcia: IMGW

RCB: Upały mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia

Przed upalną aurą ostrzega także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. "Upał może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia, zwłaszcza dla dzieci, seniorów i osób przewlekle chorych" - czytamy w najnowszym komunikacie. W związku z niebezpieczną pogodą eksperci RCB zaapelowali o:

ograniczenie przebywania na słońcu ;

odpowiednie nawodnienie ;

noszenie nakrycia głowy ;

nie zostawanie dzieci i zwierząt w samochodzie ;

stosowanie kremów z filtrem UV.

W najbliższych dniach prognozowane są wysokie temperatury 🌡

➡ Upały mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia, zwłaszcza dla dzieci, seniorów i osób przewlekle chorych.



🔸 Ogranicz przebywanie na słońcu

🔸 Pij dużo niegazowanej wody

🔸 Noś nakrycie głowy

🔸 Nie zostawiaj… pic.twitter.com/HHT4Gueogf — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) June 23, 2026 Rozwiń

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.