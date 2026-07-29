Polska Upał w Polsce. Nawet 36 stopni. Są czerwone alarmy IMGW Franciszek Wajdzik |

Prognoza pogody na środę Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali.

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Ostrzeżenia IMGW trzeciego stopnia - upał

Alarmy najwyższego stopnia wydano w województwach:

lubuskim , w powiatach: żagańskim, nowosolskim, żarskim, krośnieńskim, wschowskim, zielonogórskim, Zielona Góra, świebodzińskim,

dolnośląskim , z wyjątkiem powiatów: kłodzkiego, wałbrzyskiego, Wałbrzych, kamiennogórskiego, karkonoskiego, Jelenia Góra;

wielkopolskim, w powiatach: rawickim, gostyńskim, kościańskim, leszczyńskim, Leszno, grodziskim, wolsztyńskim, nowotomyskim.

Temperatura maksymalna w czwartek (30.07) w powyższych regionach wyniesie od 33 do 36 stopni Celsjusza, a w piątek (31.07) od 31 do 34 st. C. Alarmy będą w mocy od godziny 12 w czwartek do godziny 20 w piątek.

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Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - upał

Pomarańczowe alarmy wydano w województwach:

dolnośląskim , w powiatach: kłodzkim, wałbrzyskim, Wałbrzych, kamiennogórskim, karkonoskim, Jelenia Góra;

wielkopolskim (z wyjątkiem powiatów: rawickiego, gostyńskiego, kościańskiego, leszczyńskiego, Leszno, grodziskiego, wolsztyńskiego, nowotomyskiego, złotowskiego, pilskiego, chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, szamotulskiego, międzychodzkiego);

kujawsko-pomorskim ;

opolskim ;

śląskim (z wyjątkiem skrajnych południowych powiatów);

łódzkim ;

małopolskim (z wyjątkiem południowych powiatów i Nowym Sączem);

podkarpackim (z wyjątkiem południowych powiatów oraz Krosna);

lubelskim ;

mazowieckim ;

warmińsko-mazurskim, w powiatach: nidzickim, działdowskim, ostródzkim, iławskim, nowomiejskim.

Temperatura maksymalna w czwartek (30.07) wyniesie od 29 do 32 st. C, w piątek (31.07) od 30 do 33 st. C. Temperatura minimalna w nocy wyniesie od 16 do 19 st. C. Alarmy będą ważne od godziny 12 i 14 w czwartek do godziny 20 w piątek.

Ostrzeżenia IMGW Źródło zdjęcia: IMGW

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - upał

Alarmy najniższego stopnia przed upałem wydano w województwach:

lubuskim , poza regionami objętymi czerwonymi alarmami;

zachodniopomorskim ;

pomorskim ;

wielkopolskim , w powiatach: złotowskim, pilskim, chodzieskim, czarnkowsko-trzcianeckim, szamotulskim, międzychodzkim;

warmińsko-mazurskim, w powiatach: braniewskim, elbląskim, Elbląg.

Temperatura maksymalna wyniesie od 29 do 32 st. C. Alarmy będą ważne od godziny 12 i 14 do godziny 20 w czwartek.

Zasady bezpieczeństwa w czasie upałów Źródło zdjęcia: RCB

Czym jest ostrzeżenie IMGW trzeciego stopnia

Przewiduje się wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia. Groźne zjawiska meteorologiczne lub skutki ich wystąpienia uniemożliwią prowadzenie działalności. Bądź przygotowany na znaczące zakłócenia w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana najwyższa ostrożność, konieczność częstego śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie IMGW drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.Czym jest prognoza zagrożeń