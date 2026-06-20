Więcej czerwonych alarmów. IMGW ostrzega

Prognoza pogody na noc Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Adobe Stock

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Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

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Ostrzeżenia IMGW trzeciego stopnia - burze

Ostrzeżenia trzeciego, najwyższego stopnia przed burzami zostały wydane w województwach:

pomorskim , w powiecie człuchowskim;

zachodniopomorskim , w powiatach: koszalińskim, Koszalin, białogardzkim, świdwińskim, szczecineckim;

wielkopolskim , w powiecie złotowskim;

dolnośląskim, w powiatach: jaworskim, świdnickim, kamiennogórskim, wałbrzyskim, Wałbrzych, dzierżoniowskim, ząbkowickim i kłodzkim;

Prognozowane są tutaj burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 35 do 50 litrów na metr kwadratowy, lokalnie w wyniku kumulacji do 70 l/mkw., oraz porywy wiatru od 80 do 90 kilometrów na godzinę, punktowo do 120 km/h. Miejscami spadnie grad.

Na południu alarmy pozostaną w mocy do godziny 1 w niedzielę, a na północy - do godz. 4 tego samego dnia.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW Źródło zdjęcia: IMGW

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - burze

Alarmy drugiego stopnia przed burzami obowiązują w województwach:

zachodniopomorskim , poza powiatami objętymi ostrzeżeniem wyższego stopnia;

pomorskim , poza powiatem człuchowskim;

lubuskim ;

wielkopolskim , poza powiatami złotowskim;

kujawsko-pomorskim ;

mazowieckim , w powiatach: sierpeckim, płockim, Płock, gostynińskim, sochaczewskim, żyrardowskim;

łódzkim ;

świętokrzyskim , poza powiatami wschodnimi;

dolnośląskim , poza powiatami objętymi ostrzeżeniem wyższego stopnia;

opolskim ;

śląskim ;

małopolskim.

W tych regionach prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu o sumie 30-45 l/mkw. (miejscami do 55 l/mkw.) oraz porywy wiatru od 80 do 90 km/h (punktowo do 100 km/h). Lokalnie może spaść grad.

Na krańcach zachodnich ostrzeżenia obowiązują od godziny 14 w sobotę. W pozostałych rejonach będą wchodzić w życie stopniowo, aż do północy w niedzielę. Alarmy będą także stopniowo wygasać - pierwsze przestaną być w mocy o godz. 1 w niedzielę, a ostatnie - o godz. 10 tego samego dnia.

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Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - upał

Pomarańczowe alarmy przed upałem wydano w województwach:

zachodniopomorskim , w powiatach: myśliborskim, pyrzyckim, gryfińskim, stargardzkim, choszczeńskim, goleniowskim, polickim, Szczecin;

lubuskim ;

dolnośląskim , z wyjątkiem powiatów południowych;

opolskim ;

wielkopolskim , wszędzie poza powiatem złotowskim;

śląskim ;

małopolskim , poza powiatami południowymi;

łódzkim ;

kujawsko-pomorskim , wszędzie poza powiatami: brodnickim, świeckim, tucholskim, sępoleńskim;

mazowieckim , na południu, w centrum i na zachodzie województwa;

lubelskim , w powiatach: ryckim, puławskim, opolskim, lubelskim, Lublin, kraśnickim, janowskim;

świętokrzyskim ;

podkarpackim, w powiatach północno-zachodnich i centralnych.

W wymienionych regionach temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 30 do 33 stopni Celsjusza, a na zachodzie kraju w sobotę może sięgnąć od 32 do 35 st. C. Temperatura minimalna w nocy wyniesie od 17 do 21 st. C.

Ostrzeżenia obowiązują do godz. 20 w niedzielę.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - upał

Alarmy najniższego stopnia wydano w województwach:

dolnośląskim , w powiatach: kłodzkim, wałbrzyskim, Wałbrzych, karkonoskim, Jelenia Góra, lwóweckim, lubańskim;

pomorskim, w powiatach: chojnickim, kościerskim, starogardzkim, tczewskim, malborskim, sztumskim, kwidzyńskim;

kujawsko-pomorskim , w powiatach: brodnickim, świeckim, tucholskim, sępoleńskim;

warmińsko-mazurskim , w powiatach: iławskim, nowomiejskim i działdowskim;

podlaskim , poza powiatami: suwalskim, Suwałki i sejneńskim;

mazowieckim , wszędzie poza obszarem objętym alarmami wyższego stopnia;

lubelskim , wszędzie poza obszarem objętym alarmami wyższego stopnia;

podkarpackim, na północnym wschodzie.

W tych regionach temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 30 do 32 st. C. W nocy wartości na termometrach nie spadną poniżej 15-17 st. C.

W województwie dolnośląskim alarmy są w mocy do godz. 18 w niedzielę. W województwach: pomorskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim (w północno-zachodniej części), lubelskim (w południowej części) i podkarpackim ostrzeżenia obowiązują do godz. 20 w niedzielę. W pozostałych rejonach groźnie będzie w godzinach 12-20 w niedzielę.

Zasady bezpieczeństwa w czasie upałów Źródło zdjęcia: RCB

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.