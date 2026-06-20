Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Ostrzeżenia IMGW. Prawie cała Polska objęta alarmami

|
Burze z gradem
Warunki biometeo w sobotę
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
IMGW wydał alarmy drugiego stopnia przed burzami, podczas których wiatr może rozpędzać się miejscami nawet do stu kilometrów na godzinę. W mocy są też alarmy przed upałem. Sprawdź, gdzie należy zachować ostrożność.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

CZYTAJ TAKŻE: Załamanie pogody w Polsce. Jest osoba ranna

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - burze

Alarmy drugiego stopnia przed burzami obowiązują w województwach:

  • lubuskim;
  • zachodniopomorskim, poza powiatem sławieńskim;
  • pomorskim, w powiatach chojnickim i człuchowskim;
  • wielkopolskim;
  • dolnośląskim;
  • kujawsko-pomorskim, w zachodniej połowie regionu;
  • opolskim;
  • łódzkim, w powiatach położonych w zachodniej połowie regionu;
  • śląskim, z wyłączeniem powiatów położonych na wschodzie;
  • małopolskim, w powiatach południowych.

W regionach tych prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu o sumie 35-45 litrów na metr kwadratowy, miejscami - do 55 l/mkw., oraz porywy wiatru od 80 do 90 kilometrów na godzinę, punktowo do 100 km/h. Lokalnie może spaść grad.

Ostrzeżenia wejdą w życie między godziną 14 a 20 w sobotę a wygasną najpóźniej o godz. 10 w niedzielę.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW
Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW
Źródło zdjęcia: IMGW

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - upał

Pomarańczowe alarmy przed skwarem wydano w województwach:

  • zachodniopomorskim, w powiatach: myśliborskim, pyrzyckim, gryfińskim, stargardzkim, choszczeńskim, goleniowskim, polickim, Szczecin;
  • lubuskim;
  • dolnośląskim, z wyjątkiem powiatów południowych;
  • opolskim;
  • wielkopolskim, wszędzie poza powiatem złotowskim;
  • śląskim;
  • małopolskim, poza powiatami południowymi;
  • łódzkim;
  • kujawsko-pomorskim, wszędzie poza powiatami: brodnickim, świeckim, tucholskim, sępoleńskim;
  • mazowieckim, na południu, w centrum i na zachodzie województwa;
  • lubelskim, w powiatach: ryckim, puławskim, opolskim, lubelskim, Lublin, kraśnickim, janowskim;
  • świętokrzyskim;
  • podkarpackim, w powiatach północno-zachodnich.

W wymienionych regionach prognozuje się upały. Temperatura maksymalna wyniesie od 30 do 33 stopni Celsjusza, a na zachodzie kraju w sobotę może sięgnąć od 32 do 35 st. C. Temperatura minimalna w nocy wyniesie od 17 do 21 st. C.

Ostrzeżenia dla zachodniej i południowo-zachodniej Polski będą w mocy do godz. 20 w niedzielę. W pozostałych regionach wejdą w życie w sobotę o godz. 12 i wygasną w niedzielę o godz. 20.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - upał

Alarmy najniższego stopnia wydano w województwach:

  • dolnośląskim, w powiatach: kłodzkim, wałbrzyskim, Wałbrzych, karkonoskim, Jelenia Góra, lwóweckim, lubańskim;
  • zachodniopomorskim, wszędzie poza obszarem objętym alarmami wyższego stopnia;
  • pomorskim;
  • kujawsko-pomorskim, w powiatach: brodnickim, świeckim, tucholskim, sępoleńskim;
  • warmińsko-mazurskim, na zachodzie województwa;
  • mazowieckim, w powiatach: żuromińskim, mławskim, przasnyskim, ciechanowskim, pułtuskim;
  • lubelskim, na południowym wschodzie województwa;
  • podkarpackim, na północnym wschodzie regionu.

Prognozuje się w tych regionach upał. Temperatura maksymalna w dzień miejscami wyniesie od 30 do 32 st. C Temperatura minimalna wyniesie od 15 do 17 st. C.

Wszystkie alarmy wejdą w życie do godziny 12 w sobotę. Wygasną w niedzielę o godz. 20.

Zasady bezpieczeństwa w czasie upałów
Zasady bezpieczeństwa w czasie upałów
Źródło zdjęcia: RCB

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Źródło: IMGW
ZOBACZ TAKŻE:
57 min
News Michalskiego
37 lat była pielęgniarką, o sprawie lekarza milionera mówi wprost
TVN24
24 min
Dariusz Matecki
Premiera"Układ szczeciński" Mateckiego. Były pracownik zdradza kulisy jego działania
TVN24
Moskwa, atak dronów (18.06.2026)
"Takiego wstydu nie było od najazdów tatarsko-mongolskich". Co zrobi Putin?
Tatiana Serwetnyk
Udostępnij:
Tagi:
IMGWPolskaUpałburzeulewy
Damian Dziugieł
Damian Dziugieł
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Franciszek Wajdzik
Franciszek Wajdzik
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Agnieszka Stradecka
Agnieszka Stradecka
Dziennikarka tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Superkomórka po godzinie 14
Tak będzie wędrować strefa opadów i burz. Radar i mapa
Prognoza
Ulewy, intensywny deszcz, opady
Alert RCB w całym kraju
Polska
Zniszczenia po burzach
Nawałnice w Polsce. Kilkaset interwencji, ranny nastolatek
Polska
Przerwane pokazy lotnicze w Lesznie
Załamanie pogody. Pokaz lotniczy przerwany
Polska
Burza
Gdzie jest burza? Tutaj wciąż słychać grzmoty
Polska
W Wietnamie uratowano ponad 400 kotów
Miały być przeznaczone do konsumpcji. Uratowali 400 kotów
Świat
Pochmurno, burze
Alert RCB. "Znajdź bezpieczne schronienie"
Polska
Kobieta chłodzi się wiatrakiem
Ostrzeżenia przed ekstremalną temperaturą w Niemczech
Świat
Gorzów Wielkopolski
Urodziny TVN24 w Gorzowie Wielkopolskim. Taka będzie pogoda
Prognoza
Mężczyzna schładza się wodą z fontanny Patio de los Naranjos w Cordobie
Upały w Hiszpanii. Nawet 40 stopni na termometrach
Świat
Klin ciepła oraz prognozowana temperatura maksymalna pod koniec czerwca
Jakie będzie lato? Rosyjski model pokazuje coś niepokojącego
Arleta Unton-Pyziołek
Gąsienica
Zamknięte ulice i baseny w Berlinie. Przez gąsienice
Świat
Sytuacja baryczna w Europie
Polska w centrum anomalii. Tak będzie nadciągał upał
Prognoza
Upał we Francji
Ponad 40 stopni. Skrócone lekcje, odwołane pociągi
Świat
Johnsons-Zoo
Trzylatek ciężko ranny w zoo i podejrzenie usiłowania zabójstwa
Świat
Hiszpania
Tysiące uderzeń piorunów i zalania
Świat
Delfiny butlonose
Agresywny samiec? One już o tym wiedzą
Świat
Po przejściu burzy Arthur przez St. Tammany w Luizjanie
Arthur niesie ulewy. "Zachowajcie ostrożność!"
Świat
Burza
Nie tylko upał. Nadchodzą gwałtowne burze
Prognoza
Ulewy nawiedziły Hongkong
Czarny alert wydają bardzo rzadko
Świat
Dąb Major
Miał być schronieniem dla Robin Hooda. Informacja, która "łamie serce"
Świat
Bajkał
Trzebiła ludzkość. Tu mogła zaatakować po raz pierwszy
Nauka
Anomalia temperatury prognozowana na sobotę
Mapa czarna od anomalii. 40-stopniowy skwar idzie nad Europę
Prognoza
Upał, Polska
Gorąco i z gwałtownymi zjawiskami
Prognoza
Upał
IMGW o pogodzie na wakacje
Polska
Niedźwiedź czarny (zdjęcie poglądowe)
Niedźwiedzica zaatakowała nastolatka
Świat
Martwa foka na plaży w pobliżu Ustki
Martwa foka w Ustce. "Ciężko wyrokować, co się mogło zadziać"
Polska
Morze Bałtyckie, upał
Jakość wody w europejskich kąpieliskach. Jak wypadła Polska
Świat
Po ulewie ulice w mieście Jaen w Andaluzji zamieniły się w rzeki
Andaluzja. Woda porywała mieszkańców
Świat
Upał, gorąco, Polska
Gorąco aż strach. Tyle stopni będzie w weekend
Prognoza
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom