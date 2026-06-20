Warunki biometeo w sobotę Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

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Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - burze

Alarmy drugiego stopnia przed burzami obowiązują w województwach:

lubuskim ;

zachodniopomorskim , poza powiatem sławieńskim;

pomorskim , w powiatach chojnickim i człuchowskim;

wielkopolskim ;

dolnośląskim ;

kujawsko-pomorskim , w zachodniej połowie regionu;

opolskim ;

łódzkim , w powiatach położonych w zachodniej połowie regionu;

śląskim , z wyłączeniem powiatów położonych na wschodzie;

małopolskim, w powiatach południowych.

W regionach tych prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu o sumie 35-45 litrów na metr kwadratowy, miejscami - do 55 l/mkw., oraz porywy wiatru od 80 do 90 kilometrów na godzinę, punktowo do 100 km/h. Lokalnie może spaść grad.

Ostrzeżenia wejdą w życie między godziną 14 a 20 w sobotę a wygasną najpóźniej o godz. 10 w niedzielę.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW Źródło zdjęcia: IMGW

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - upał

Pomarańczowe alarmy przed skwarem wydano w województwach:

zachodniopomorskim , w powiatach: myśliborskim, pyrzyckim, gryfińskim, stargardzkim, choszczeńskim, goleniowskim, polickim, Szczecin;

lubuskim ;

dolnośląskim , z wyjątkiem powiatów południowych;

opolskim ;

wielkopolskim , wszędzie poza powiatem złotowskim;

śląskim ;

małopolskim , poza powiatami południowymi;

łódzkim ;

kujawsko-pomorskim , wszędzie poza powiatami: brodnickim, świeckim, tucholskim, sępoleńskim;

mazowieckim , na południu, w centrum i na zachodzie województwa;

lubelskim , w powiatach: ryckim, puławskim, opolskim, lubelskim, Lublin, kraśnickim, janowskim;

świętokrzyskim ;

podkarpackim, w powiatach północno-zachodnich.

W wymienionych regionach prognozuje się upały. Temperatura maksymalna wyniesie od 30 do 33 stopni Celsjusza, a na zachodzie kraju w sobotę może sięgnąć od 32 do 35 st. C. Temperatura minimalna w nocy wyniesie od 17 do 21 st. C.

Ostrzeżenia dla zachodniej i południowo-zachodniej Polski będą w mocy do godz. 20 w niedzielę. W pozostałych regionach wejdą w życie w sobotę o godz. 12 i wygasną w niedzielę o godz. 20.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - upał

Alarmy najniższego stopnia wydano w województwach:

dolnośląskim , w powiatach: kłodzkim, wałbrzyskim, Wałbrzych, karkonoskim, Jelenia Góra, lwóweckim, lubańskim;

zachodniopomorskim , wszędzie poza obszarem objętym alarmami wyższego stopnia;

pomorskim ;

kujawsko-pomorskim , w powiatach: brodnickim, świeckim, tucholskim, sępoleńskim;

warmińsko-mazurskim , na zachodzie województwa;

mazowieckim , w powiatach: żuromińskim, mławskim, przasnyskim, ciechanowskim, pułtuskim;

lubelskim , na południowym wschodzie województwa;

podkarpackim, na północnym wschodzie regionu.

Prognozuje się w tych regionach upał. Temperatura maksymalna w dzień miejscami wyniesie od 30 do 32 st. C Temperatura minimalna wyniesie od 15 do 17 st. C.

Wszystkie alarmy wejdą w życie do godziny 12 w sobotę. Wygasną w niedzielę o godz. 20.

Zasady bezpieczeństwa w czasie upałów Źródło zdjęcia: RCB

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.