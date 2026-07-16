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Upał i burze. Ostrzeżenia IMGW dla 15 województw. Niektóre mają nawet drugi stopień

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Upał
Pogoda na czwartek
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed niebezpiecznymi warunkami. Na czwartek i piątek w większości kraju prognozowany jest upał. W niektórych regionach zagrzmi. Wydano alarmy pierwszego i drugiego - prawie najwyższego - stopnia.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - upał

W części kraju spodziewany jest upał. Ostrzeżenia drugiego stopnia przed nim pojawiły się w województwach:

  • lubuskim;
  • zachodniopomorskim, w powiatach: choszczeńskim, myśliborskim, pyrzyckim, gryfińskim;
  • wielkopolskim, w powiatach: kolskim, tureckim, kaliskim, Kalisz, konińskim, Konin, słupeckim, pleszewskim, jarocińskim, wrzesińskim, gnieźnieńskim, średzkim, poznańskim, Poznań, wągrowieckim, chodzieskim, obornickim, kościańskim, leszczyńskim, Leszno, wolsztyńskim, grodziskim, nowotomyskim, międzychodzkim, szamotulskim, obornickim, czarnkowsko-trzcianeckim, śremskim;
  • kujawsko-pomorskim, w powiatach: włocławskim, Włocławek, aleksandrowskim, radziejowskim, inowrocławskim, mogileńskim, żnińskim;
  • łódzkim, w powiatach: opoczyńskim, piotrkowskim, Piotrków Trybunalski, rawskim, tomaszowskim, łódzkim wschodnim, Łódź, pabianickim, zgierskim, poddębickim, łęczyckim, kutnowskim, łowickim, zgierskim, skierniewickim, Skierniewice, brzezińskim;
  • mazowieckim, w powiatach: lipskim, radomskim, Radom, przysuskim, zwoleńskim, grójeckim, białobrzeskim, kozienickim, garwolińskim, otwockim, piaseczyńskim, Warszawa, pruszkowskim, warszawskim zachodnim, grodziskim, żyrardowskim, sochaczewskim, nowodworskim, płońskim, płockim, Płock, gostynińskim;
  • świętokrzyskim, w powiatach: ostrowieckim, opatowskim, sandomierskim;
  • podkarpackim, w powiatach: stalowowolskim, Tarnobrzeg, tarnobrzeskim;
  • lubelskim, w powiatach: kraśnickim, lubelskim, opolskim, Lublin, puławskim, ryckim.

W wymienionych wyżej regionach temperatura maksymalna w czwartek wyniesie około 30 stopni Celsjusza, a w piątek - od 30 do 32 st. C. Termometry pokażą w nocy od 16 do 19 st. C. Alarmy będą w mocy do godz. 20 w piątek.

Zasady bezpieczeństwa w czasie upałów
Zasady bezpieczeństwa w czasie upałów
Źródło zdjęcia: RCB

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - upał

Żółte alarmy przed upałem wydano w województwach:

  • pomorskim;
  • warmińsko-mazurskim, w skrajnych zachodnich powiatach;
  • zachodniopomorskim, z wyjątkiem powiatów objętych pomarańczowymi alarmami;
  • wielkopolskim, z wyjątkiem powiatów objętych pomarańczowymi alarmami;
  • dolnośląskim, poza południowymi powiatami;
  • opolskim;
  • śląskim;
  • małopolskim, poza południowymi powiatami;
  • podkarpackim, poza południowo-zachodnimi powiatami;
  • lubelskim, z wyjątkiem powiatów objętych pomarańczowymi alarmami;
  • mazowieckim, z wyjątkiem powiatów objętych pomarańczowymi alarmami;
  • kujawsko-pomorskim, z wyjątkiem powiatów objętych pomarańczowymi alarmami;
  • świętokrzyskim, z wyjątkiem powiatów objętych pomarańczowymi alarmami;

W wymienionych regionach prognozuje się upał. Temperatura maksymalna wyniesie od 30 do 32 stopni Celsjusza. Ostrzeżenia będą w mocy od godziny 12 w piątek do godziny 20 tego samego dnia.

Ostrzeżenia IMGW
Ostrzeżenia IMGW

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - burze

Alarmy przed burzami wydano w województwach:

  • dolnośląskim, w powiatach: kłodzkim, ząbkowickim, dzierżoniowskim, świdnickim, wałbrzyskim, Wałbrzych, kamiennogórskim, jaworskim, złotoryjskim, Jelenia Góra, karkonoskim, lwóweckim, lubańskim, zgorzeleckim;
  • śląskim, w powiatach: żywieckim, bielskim, Bielsko-Biała, cieszyńskim;
  • małopolskim,
  • świętokrzyskim;
  • podkarpackim;
  • lubelskim, w powiatach: hrubieszowskim, tomaszowskim, zamojskim, Zamość, biłgorajskim, janowskim.

Prognozowane są tam burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 do 25 l/mkw., punktowo do 35 l/mkw. oraz porywy wiatru do 60 km/h. Lokalnie możliwy jest grad. Ostrzeżenia będą ważne do godziny 20 w czwartek.

Burza - zasady bezpieczeństwa
Burza - zasady bezpieczeństwa
Źródło zdjęcia: RCB

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenia meteorologiczne IMGW drugiego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Źródło: IMGW
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Mój tata, seksturysta
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Tagi:
IMGWburze
Franciszek Wajdzik
Franciszek Wajdzik
Dziennikarz tvnmeteo.pl
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