Polska Gorąco nie do zniesienia, może też zagrzmieć. Tu ma ostrzegać IMGW Oprac. Franciszek Wajdzik |

Prognoza pogody na wtorek Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: LCV / Shutterstock

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Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali prognozę zagrożeń meteorologicznych na najbliższe dni.

Prognoza zagrożeń - wtorek

We wtorek w Polsce mogą pojawić się burze. Ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia przed nimi mogą zostać wydane w województwach podlaskim oraz warmińsko-mazurskim.

Prognoza zagrożeń - wtorek Źródło zdjęcia: IMGW

Prognoza zagrożeń - środa

Zagrzmieć może również w środę. Tego dnia synoptycy IMGW planują wydać żółte alarmy przed burzami w południowych regionach województw małopolskiego i podkarpackiego.

Prognoza zagrożeń na środę Źródło zdjęcia: IMGW

Prognoza zagrożeń - piątek

W piątek do Polski napłynie gorące powietrze i sprawi, że w części kraju zrobi się upalnie. W województwach: opolskim, dolnośląskim, lubuskim, wielkopolskim oraz w południowej części województwa zachodniopomorskiego mogą zostać wydane ostrzeżenia drugiego stopnia przed skwarem.

Prognoza zagrożeń na piątek Źródło zdjęcia: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest prognoza zagrożeń

Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.

Jak radzić sobie z upałem? Źródło zdjęcia: IMGW