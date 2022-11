Martwy pingwin na plaży w Unieściu? Co znalazła Reporterka 24

Na plaży w Unieściu (województwo zachodniopomorskie) pojawił się martwy ptak wyglądem przypominający pingwina. Zdjęcia, na których widać zwierzę, otrzymaliśmy na Kontakt 24. Ich autorka relacjonowała, że "była w szoku". Eksperci wyjaśniają, że to najprawdopodobniej to młoda alka zwyczajna, czyli gatunek ptaka powszechnie występujący na otwartych wodach Morza Bałtyckiego.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Pani Joanna, autorka zdjęć, przekazała, że ciało ptaka zauważyła w sobotę. - Mieszkam w Koszalinie, ale akurat wybraliśmy się na dłuższy spacer z psem i w pobliżu Przystani Rybackiej w Unieściu zobaczyliśmy tego pingwina. Podeszliśmy bliżej i zorientowaliśmy się, że ptak nie żyje - opowiadała w rozmowie z redakcją Kontaktu 24. Poranek był bardzo mroźny, w pobliżu nikogo nie było, a my niestety też nie wezwaliśmy służb, bo pomyśleliśmy o tym dopiero po powrocie do domu, a nie byliśmy pewni, czy to ciało jeszcze tam będzie - opisywała.

Jak przyznała jednocześnie Reporterka 24, nigdy nie słyszała o pingwinie nad Bałtykiem. - Byliśmy w szoku. Zaczęliśmy sprawdzać w internecie, bo pomyśleliśmy, że może są inne ptaki o podobnym wyglądzie - opowiadała.

To alka zwyczajna

Wojciech Górski ze Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w rozmowie z redakcją Kontaktu 24 powiedział, że na zdjęciach faktycznie widać zwierzę podobne do pingwina. - Najprawdopodobniej jest to alka zwyczajna - ocenił. Jak wyjaśnił, to "gatunek występujący na obszarze północnego Atlantyku, w tym na otwartych wodach Morza Bałtyckiego".

O to, jakie zwierzę mogło pojawić się na plaży w Unieściu, zapytaliśmy również Fundację WWF Polska. Jak przekazała rzeczniczka prasowa Agnieszka Veljković, po konsultacjach z Błękitnym Patrolem może potwierdzić, że chodzi o alkę zwyczajną. - Z tego, co udało nam się ustalić, jest to najpewniej młoda alka, a na pewno ptak z rodziny alkowatych - wyjaśniła. Lider Błękitnego Patrolu WWF na odcinku Świnoujście-Kołobrzeg Konrad Wrzecionkowski dodał, że to zwierzę, które na głębszych wodach Bałtyku "można spotkać dość często, ale na plażach pojawia się rzadziej".

Pingwiny żyją tylko na półkuli południowej. Ich największe skupiska występują w rejonie Antarktydy.

Google Maps

Autor:ps,est

Źródło: Kontakt 24