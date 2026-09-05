Ulicą płynęła woda, w ogródku zrobiło się biało. Nagranie
W sobotę nad częścią kraju przechodzą burze. Zjawiskom towarzyszą ulewy, silny wiatr, a miejscami pada grad. Przed groźną pogodą w dziewięciu województwach ostrzega IMGW.
Burza z ulewą i gradem. Nagranie
Sieć Obserwatorów Burz opublikowała w mediach społecznościowych nagranie jednego z użytkowników systemu raportów z miejscowości Nowe Grodziczno w woj. warmińsko-mazurskim. Na filmie widać jak podczas burzy po ulicy płynie woda, a w ogródku na trawie nagromadziło się sporo małych kulek gradu.
W piątek i nocy z piątku na sobotę w związku z wichurami i przechodzącym frontem atmosferycznym strażacy mieli pełne ręce roboty. Służby odnotowały ponad półtora tysiąca interwencji.
Źródło: tvnmeteo.pl